Cierre de gobierno cumple 15 días, mientras siguen despidos masivos en EE.UU., esto es lo que sabe

El cierre del gobierno ha cumplido 15 días consecutivos este miércoles 15 de octubre, luego de que el Senado no lograra, por octava vez, conseguir los votos suficientes para superar el impasse presupuestario.

Asimismo, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca prometió “asegurarse de capear el cierre”, mientras continúan los despidos masivos en varias agencias federales.

“Paguen a las tropas, paguen a los agentes del orden, continúen con los RIF y esperen”, dijo la oficina de presupuesto en una publicación en X.

OMB is making every preparation to batten down the hatches and ride out the Democrats’ intransigence.



Pay the troops, pay law enforcement, continue the RIFs, and wait. — Office of Management and Budget (@WHOMB) October 14, 2025

Para los integrantes de las Fuerzas Armadas de EE.UU., este miércoles es día de pago, y el presidente Donald Trump insistió en que las tropas en servicio activo deben recibir su pago independientemente del cierre del gobierno.

En una publicación en Truth Social del 11 de octubre, el mandatario republicano dijo que está usando su autoridad como comandante en jefe para ordenar el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, que “use todos los fondos disponibles para PAGAR a nuestras tropas el 15 de octubre”.

"That is why I am using my authority, as Commander in Chief, to direct our @SecWar to use all available funds to get our Troops PAID on October 15th…. The Radical Left Democrats should OPEN THE GOVERNMENT, & then we can work together to address Healthcare…" – President Trump pic.twitter.com/mX2ZFHidIT — The White House (@WhiteHouse) October 11, 2025

Trump no indicó las fuentes de financiación ni el monto total que se usará para los sueldos de las tropas, y la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios, de acuerdo con Reuters.

Asimismo, Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), emitió una declaración luego de que los militares recibieran sus salarios “gracias a las medidas del presidente Trump”.

“Los demócratas radicales habrían permitido que nuestras tropas no recibieran su salario si el presidente Trump no hubiera intervenido”, declaró Gruters.

“Mientras los demócratas se dedican a hacer lo imposible por los inmigrantes ilegales, el presidente Trump protege a los héroes de Estados Unidos. Los demócratas intentaron descaradamente utilizar a nuestros militares como palanca política, pero el presidente Trump defendió a los hombres y mujeres que defienden a nuestra nación”.

Gobierno federal sigue cerrado

El gobierno permanece en gran parte cerrado y ha estado así desde las 12:01 de la medianoche del 1 de octubre.

Se estima que más de 750,000 trabajadores federales han sido suspendidos temporalmente y se les ordenó no presentarse a trabajar. Los empleados considerados esenciales para la seguridad publica, como el personal militar, agentes del orden públicos y controladores aéreos, entre muchos otros, deben laborar sin ninguna remuneración hasta que se llegue a un acuerdo presupuestario.

¿Qué quieren demócratas y republicano para que vuelva a abrir el gobierno?

El Partido Demócrata sigue presionando para garantizar exenciones fiscales para 24 millones de ciudadanos estadounidenses que compran seguro por medio de la Ley de Atención Médica Asequible (llamada “Obama Care) y se negaron a apoyar un proyecto de ley de gasto gubernamental que no aborda el tema.

En el Senado, los demócratas quieren hacer permanente la exención fiscal, que de otra manera vencerá a finales de este 2025, y ofrecer garantías para evitar que el gobierno republicano retenga fondos temporalmente, informó USA Today.

Trump y los republicanos aseveran estar dispuestos a considerar una solución para las exenciones fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que está cerca de expirar, pero quieren que el asunto se aborde de forma independiente al actual estancamiento presupuestario.

Además, los conservadores aseguraron que la propuesta de sus opositores podrían financiar parcialmente la cobertura médica de las personas que viven irregularmente en EE.UU. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, una entidad no partidista, esto no es verdad.

¿Qué ocurre con la Seguridad Social, Medicare y Medicaid?

La Administración del Seguro Social seguirá emitiendo beneficios de jubilación y discapacidad, pero suspenderá de forma temporal al 12% de su personal y pausará las campañas de Marketing, de acuerdo con el plan de cierre de la agencia.

Los pagos continuarán bajo los programas de salud Medicare y Medicaid.

Entregas de correo

El Servicio Postal de Estados Unidos está abierto porque no depende del Congreso para su financiación, indico USPS en un comunicado.

¿Qué pasa en los aeropuertos?

Más de 13,000 controladores de tráfico aéreo y cerca de 50,000 funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte aún deben presentarse a trabajar durante el cierre sin goce de sueldo.

Seguirá la ayuda alimentaria

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, el programa de ayuda alimentaria más grande de EE.UU. y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, seguirá con sus operaciones en el cierre de acuerdo con lo que permitan los fondos, según un documento de planificación de cierre publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo el 7 de octubre que la Casa Blanca había hallado una “forma creativa” de seguir financiando WIC por medio de los ingresos provenientes de los aranceles.

The Democrats are so cruel in their continual votes to shut down the government that they forced the WIC program for the most vulnerable women and children to run out this week.



Thankfully, President Trump and the White House have identified a creative solution to transfer… https://t.co/tj9Xt7f4yQ — Karoline Leavitt (@PressSec) October 7, 2025

Dos días después, AP News informó que se habían inyectado $300 millones de dólares al programa de los ingresos arancelarios no usados y fondos sobrantes de otros programas.

¿Cuál es el impacto del cierre para el ejército?

Si bien 1,3 millones de militares en servicio activo recibieron su salario este miércoles, cerca del 55% de los 740,000 empleados civiles del Departamento de Defensa han sido suspendidos temporalmente, incluyendo a lo que participan en capacitación, adquisiciones y respaldo administrativo. Los civiles que se desempeñan en ciberseguridad, atención médica, mantenimiento de sistemas de armas, inteligencia y logística siguen laborando y no están incluidos en la orden de Trump de pagar al personal en servicio activo.

¿Qué pasa con los funcionarios de Seguridad Nacional, de inmigración y de fronteras?

Apenas el 5% de los 271,000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fueron suspendidos de sus trabajos, incluidos los que están involucrados en investigación, planificación, capacitación y auditoría.

En este sentido, los agentes del Servicio Secreto, los oficiales de inmigración y fronteras, los inspectores de seguridad de los aeropuertos, el personal de la Guardia Costera y los trabajadores de emergencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias siguen en sus puestos.

El cierre federal, el decimoquinto desde 1981, se perfila como el cuarto más largo en la historia estadounidense, eclipsando el cierre de 12 días de 1977 bajo el mandato del expresidente Jimmy Carter. El cierre más extenso duro 35 días en el primer mandato de Trump, de 2018 a 2019.

