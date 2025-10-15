Justin Bieber sorprende al unirse a una banda sinaloense y tocar la tambora

Luego de que hace unos días fue captado bailado al ritmo de un mariachi, Justin Bieber volvió a mostrar su gusto por la música mexicana y en esta ocasión decidió unirse de manera espontánea a una banda sinaloense durante un evento en Los Ángeles, California.

El intérprete de “Never Say Never” asistió el martes a un partido de THE LEAGUE, entre su marca de ropa independiente SKYLRK y Ah & Co., en los estudios SRGN, donde al finalizar el encuentro, se topó con un grupo que interpretaba temas tradicionales de banda sinaloense y no dudó en formar parte de ellos.

En varios videos difundidos en redes sociales, se puede ver al canadiense tomando unas baquetas y marcando el ritmo en la tambora, mientras sonríe y comparte el momento con los músicos lleno de entusiasmo y naturalidad.

“Justin anda muy mexicano últimamente” y “Solo falta que saque una canción con La Arrolladora Banda El Limón”, fueron algunos de los comentarios en el video que rápidamente se volvió viral, acumulando millones de reproducciones.

Al concluir su improvisada participación, Bieber, de 31 años, agradeció a los artistas por la experiencia, visiblemente emocionado.

"Justin Bieber":

Porque se le vio anoche tocando banda pic.twitter.com/EL0wLsQa2a — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 15, 2025

Este episodio se suma a una serie de recientes momentos en los que el cantante ha mostrado lo mucho que le gusta la música mexicana. La semana pasada, fue captado bailando y cantando “Hermoso Cariño”, de Fernando Z. Maldonado, acompañado de un mariachi durante otro encuentro deportivo.

Además, en mayo, sorprendió a su esposa Hailey Bieber con una serenata de mariachi en un jardín, interpretando “Cielito Lindo” durante la celebración por el Día de las Madres.

Sin duda alguna, Justin Bieber sigue dejando claro que tiene un vínculo cada vez más estrecho con la música mexicana, algo que ha generado la simpatía y admiración de sus fans latinos.

Sigue leyendo: