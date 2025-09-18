El contrato millonario de Justin Bieber para encabezar el cartel de Coachella 2026

Justin Bieber está de regreso y no piensa hacerlo a medias. Según reveló Rolling Stone, el cantante canadiense firmó un contrato de más de $10 millones de dólares para encabezar el cartel de Coachella 2026, uno de los festivales más icónicos del planeta.

Fuentes cercanas indicaron que Bieber, de 33 años, negoció personalmente los términos de su participación con la promotora Goldenvoice, sin la intervención de un agente, una jugada que calificaron como “revolucionaria para un artista de su nivel“, pues rompe con la tradición de depender de agencias que suelen quedarse con una tajada millonaria.

“Entre ser cabeza de cartel en Coachella y el éxito de Swag, está claro que este es el comienzo de una nueva y emocionante era para Justin, una en la que él tiene el control total”, dijo una fuente al medio estadounidense.

Se estima que los honorarios del cantante serán de $5 millones de dólares por cada fin de semana, cifra similar a la de otros artistas principales de Coachella, pero sin que Bieber tenga que ceder comisión a alguna agencia.

“Bieber es un artista inquebrantable que ha luchado a contracorriente y por su independencia. Su actuación en Coachella de 2026 no será solo un show como cabeza de cartel, sino un espectáculo único de un ícono del pop de su generación“, añadió la fuente.

Justin Bieber worked “directly” with Coachella's festival promoter Goldenvoice to negotiate the terms of his slot.



The result? A seven-figure deal that he won't have to siphon off to an agency. https://t.co/0dyRvM2yFC pic.twitter.com/WYWpJNxFXt — Rolling Stone (@RollingStone) September 17, 2025

Coachella 2026 será la primera actuación de Justin Bieber en Estados Unidos desde 2022, cuando se vio obligado a cancelar su Justice World Tour por problemas de salud. El cantante fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, que le provocó parálisis facial y lo llevó a frenar su gira para cuidar su bienestar físico y mental.

El regreso a los escenarios coincide con el éxito de sus álbumes Swag y Swag II, que incluyen los temas “Daisies” y “Yukon” y lograron posicionarse en el número cuatro del Billboard 200 esta semana. Aunque hubo cierta confusión sobre si ambos discos se contabilizan como uno solo, la industria ya confirmó que fue una estrategia del sello y que el cantante tuvo libertad creativa total en los dos proyectos.

Cabe mencionar que Bieber no es un extraño en el desierto de Indio. Ya había pisado el escenario de Coachella como invitado, compartiendo canciones con Tems, WizKid, Daniel Caesar y Ariana Grande. Sin embargo, 2026 marcará su primera presentación como solista y cabeza de cartel del festival.

Coachella se celebrará en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, y contará también con otros artistas principales como Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma.

Sigue leyendo:

Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan el Festival de Coachella 2026

Justin Bieber se sincera y asegura que está “roto y con problemas de ira”

Justin Bieber sorprende al lanzar ‘SWAG II”, su inesperado octavo álbum de estudio