Justin Bieber sorprende al lanzar ‘SWAG II”, su inesperado octavo álbum de estudio

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al lanzar su octavo álbum de estudio ‘SWAG II’. Tras un breve anuncio, Justin Bieber estrenó su álbum durante la madrugada del 3 de septiembre.

Este nuevo álbum llega un par de meses después del lanzamiento del primer álbum de Swag de la estrella del pop. Swaq se caracterizó por una estética en blanco y negro con fotografías del cantante y su familia. Swag II cambia de estilo al incluir una paleta rosa pastel.

Siguiendo la dinámica del álbum anterior, para el lanzamiento de Swag II Justin Bieber hizo un breve anuncio apenas unas horas antes con un breve enunciado. Además en las calles de algunas ciudades de diversos países se instalaron vallas publicitarias electrónicas con el nombre del álbum.

En julio se estrenó ‘Swag’, el álbum alcanzó el número 2 en el Billboard 200. Este álbum de Justin Bieber estaba inspirado en el R&B y esta segunda parte está inspirado en ritmos del indie rock y el R&B de los 80.

‘Swag’ y ‘Swag II’ llegan después de que Justin Bieber se tomara una pausa en la música. Su último álbum fue el LP ‘Justice’ que se estrenó en 2021.

De esta manera Justin Bieber vuelve oficialmente a la música tras una larga pausa y varios meses de polémica que convirtieron a Bieber en blanco de rumores sobre su salud mental y supuesto consumo de sustancias. Además, Justin y Hailey Bieber fueron blanco de rumores de que enfrentaban una crisis matrimonial tras el nacimiento del hijo de ambos Jack Blues.

Sin embargo, con su nueva música, Justin Bieber parece querer dejar en claro que lo más importante es su familia y que su matrimonio con Hailey está en un buen momento al dedicarle varias canciones.

En canciones como “Better Man”, “Love Song” y “I Do”, Justin Bieber expresa su amor y entrega por su esposa, la modelo y fundadora de la millonaria marca de cosméticos Rhode. Su último trabajo incluye colaboraciones con Tems, Hurricane Chris y Bakar, así como el regreso de Lil B y Eddie Benjamin.

