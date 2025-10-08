Justin Bieber se deja llevar por la música mexicana y baila al ritmo de mariachi

El cantante Justin Bieber volvió a demostrar que su cariño por la cultura mexicana no es casual. El canadiense, de 31 años, fue captado este martes cantando y bailando al ritmo de un mariachi durante un torneo de fútbol celebrado en los Estudios SRGN, en Los Ángeles, California.

El evento formó parte del torneo THE LEAGUE, en el que participó el equipo de su marca de ropa independiente, SKYLRK, que se enfrentó al conjunto SoLA. A su llegada, Bieber fue recibido con música tradicional mexicana, detalle que lo animó de inmediato a unirse al festejo.

De acuerdo con algunos videos compartidos en redes sociales, el intérprete de “Never Say Never” se mostró relajado y sonriente, disfrutando del momento mientras movía los pies al compás del mariachi.

En otro gesto que encantó a los presentes, Justin también se acercó al vocalista del grupo para acompañarlo mientras interpretaba el clásico tema “Hermoso Cariño”, del compositor Fernando Z. Maldonado, y que ha sido inmortalizado por voces como la de Vicente Fernández.

La espontánea participación Justin Bieber se viralizó rápidamente, recibiendo toda clase de buenos comentarios de los usuarios, quienes celebraron la naturalidad y simpatía del artista.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Bieber muestra su aprecio por la música mexicana. En mayo pasado, sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, durante su primer Día de las Madres con una romántica serenata de mariachi, en la que los músicos le cantaron a la modelo “Cielito Lindo” en un jardín decorado con flores.

