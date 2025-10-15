MGM sorprende al retirarse de casino aprobado en Yonkers, Nueva York; alcalde sugiere “presión” de Trump

Apenas dos semanas después de recibir la aprobación comunitaria, MGM Resorts sorprendió al retirarse del proyecto de abrir un casino en Yonkers (NY), lo que ha llevado al alcalde Mike Spano a pedir a la gobernadora Kathy Hochul abrir una investigación.

La empresa afirmó ayer que un mercado competitivo y limitado en el área metropolitana pondría en peligro la rentabilidad que inicialmente anticiparon en este proyecto. “Desde que presentamos nuestra solicitud en junio, las premisas competitivas y económicas que la sustentan han cambiado, alterando nuestras expectativas de rentabilidad para la inversión propuesta de $2,300 millones de dólares”, indicó un comunicado.

La compañía también indicó que su propuesta se basaba en la obtención de una licencia de casino por 30 años. Sin embargo, según las directrices actualizadas del estado, ahora sólo esperaban obtenerla por 15 años.

Tras la sorprendente decisión de MGM, las únicas tres ofertas que quedan por presentar ante los reguladores estatales del juego se ubican en la ciudad de Nueva York: Bally’s en El Bronx, y Metropolitan Park/Citi Field y el hipódromo Aqueduct, ambas en Queens. Todas serán sometidas a votación en diciembre por la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego del estado y posteriormente por la Comisión Estatal de Juegos.

El repentino generó escepticismo entre los funcionarios locales. “Esta decisión de MGM desafía toda lógica y es una auténtica traición a la gente de Yonkers y del condado Westchester”, escribió anoche en Instagram el alcalde demócrata de esa ciudad, Mike Spano, solicitando a la gobernadora que investigara la situación.

“Es bien sabido que la gran beneficiaria de este cambio de rumbo será la propuesta de Bally’s de construir un casino en el antiguo Trump Links de Whitestone. Tampoco es ningún secreto que Bally’s tiene un acuerdo con Donald Trump por el que le pagarán $115 millones de dólares adicionales si logran abrir un casino allí”, continuó.

Nueva York es considerado “uno de los últimos grandes mercados de juego sin explotar en Estados Unidos”, comentó The New York Times. “La justificación para permitir los casinos en la ciudad de Nueva York y sus alrededores siempre fue generar más ingresos para el estado, que proyecta importantes déficits presupuestarios en los próximos años. Los ganadores del proceso de licitación deberán pagar una tasa de licencia de al menos $500 millones de dólares y una parte significativa de sus ingresos en impuestos”.

El hecho de que sólo queden tres proyectos buscando licencias no significa que serán aprobadas. “Nunca se ha exigido que se emitan las tres licencias”, declaró Lee Park, portavoz de la Comisión de Juego del estado Nueva York, entidad que controla el proceso de adjudicación. Podrían emitirse cero, una, dos o tres licencias en este proceso.

El mes pasado las juntas comunitarias no aprobaron otras cuatro propuestas de casino en NYC: una en Coney Island (Brooklyn) y tres en Manhattan: Times Sq, Hudson Yards y Freedom Plaza (al lado de la sede de la ONU). En tanto Empire City Casino -que opera junto al hipódromo de Yonkers- había sido considerada de las favoritas para obtener una licencia porque allí ya ofrecen algunos juegos de azar.

Además de ampliar la actual operación de juegos, la propuesta ahora extinta de MGM Resorts iba a construir restaurantes y un centro de entretenimiento, recordó NBC News.