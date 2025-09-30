El Bronx y Citi Field tendrán casinos, Coney Island no: votaciones para proyectos en Nueva York

Una propuesta para construir un casino en El Bronx (NYC) fue aprobada ayer, mientras otra en Coney Island fue rechazada por un panel comunitario.

Luego, esta mañana, avanzó el último plan que estaba bajo consideración para licencia en Nueva York: el Metropolitan, presentado por el propietario de los NY Mets, Steve Cohen, y Hard Rock cerca del Citi Field en Queens. Ese plan de casino de $8 mil millones de dólares fue aprobado de manera unánime 6-0 por el comité asesores comunitario.

“Si bien los Mets no llegaron a los playoffs, considero que esto fue un jonrón”, celebró el presidente del condado de Queens, Donovan Richards, quien formó parte del comité asesor de la comunidad del casino, destacó New York Post.

Fue la 4ta propuesta similar en el sur del estado que avanzó ahora a consideración estatal, además de la de ayer en El Bronx y dos la semana pasada: una en Yonkers y otra en el Aqueduct Racetrack en Queens, cerca del aeropuerto JFK, proyectado como “el casino más grande del país”. Ambas recibieron el jueves la aprobación unánime de paneles separados, conocidos como comités asesores comunitarios.

Ahora todas las ofertas de casinos serán sometidas a votación en diciembre por la Junta de Ubicación de Instalaciones de Juego del estado y posteriormente por la Comisión Estatal de Juegos.

En tanto, cuatro se han quedado en el camino, incluyendo ayer el proyecto The Coney, la propuesta de Thor Equities para construir un casino en Coney Island de $3 mil millones de dólares, que fue rechazada por el comité asesor comunitario en votación 4 a 2. Previamente este mes también corrieron la misma suerte los tres planes que pedían licencias en Manhattan: Times Sq, Hudson Yards y Freedom Plaza (al lado de la sede de la ONU).

El plan de la empresa Ballys para construir un casino de $4 mil millones de dólares en los terrenos de un campo municipal de golf que antes operaba la Organización Trump cerca del puente Whitestone en Ferry Point (El Bronx) fue aprobado ayer en votación 5 a 1 por un comité asesor comunitario, reportó ABC News.

Al igual que los dos casinos aprobados por las juntas locales en Yonkers y Queens el jueves, ayer el de El Bronx contó con el apoyo de los legisladores locales para convertir el antiguo Trump Golf Linksen un casino. Sin embargo, un miembro del comité señaló que los cambios esenciales en el uso del suelo habían sido inicialmente rechazados por el Ayuntamiento después de que la concejala Kristy Marmorato, quien representa la zona, los calificara de “desarrollo depredador”. Posteriormente, el alcalde vetó la decisión, manteniendo el proyecto vigente.

Si Bally’s obtuviera una licencia de casino, tendría que pagar a la Organización Trump $115 millones de dólares, según el acuerdo de compraventa entre las compañías. Esto se suma a los $60 millones de dólares que Bally’s ya les pagó para adquirir el resto de su contrato de arrendamiento del campo municipal de golf.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).