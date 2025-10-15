Niña latina hallada muerta en la basura en Connecticut: abuelos tratan de procesar la tragedia tras arresto de madre y tía

Tras la identificación de los restos de la niña Jacqueline “Mimi” Torres, su tía, su madre y el novio de ella comparecieron ayer ante el tribunal en Connecticut.

En tanto, el abuelo paterno, Félix Osorio, comentó que no había visto físicamente a su nieta en dos años y que la madre siempre le ponía excusas a su hijo -el padre de la niña- sobre por qué ella no podía comunicarse con él por FaceTime.

“Ella era mi amor. Era todo para mí”, dijo Osorio a NBC News sobre su nieta. “Sólo Dios me está ayudando. Dios me está ayudando a superar este proceso”, agregó Patricia Delgado, abuela de la niña de 12 años. “He estado con ella desde siempre y siempre estaré aquí”.

Karla García (29) y Jackelyn García (28) -madre y tía de la niña- y Jonatan Nanita (30) -novio de la primera, han sido arrestados y acusados de diversos delitos luego de que el 8 de octubre la policía de New Britain encontrase un contenedor grande en el patio trasero de un edificio abandonado en 80 Clark St, tras recibir reportes de comportamiento sospechoso. Dentro del contenedor se descubrieron restos humanos que este lunes fueron identificados como los de la niña.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y la policía cree que la niña llevaba muerta alrededor de un año. Aún no está claro cuándo ni cómo murió. La policía informó que sufrió maltrato físico y desnutrición antes de su muerte. Al parecer su cuerpo fue guardado en un sótano y luego trasladado cuando la familia se mudó la primavera pasada. Víctor Torres y Frances Meléndez, padre y madrastra de la niña, declararon a ABC News que no habían podido contactarla desde finales de enero.

“Un nutrido grupo de amigos y familiares se encontraba en la sala el martes, vistiendo sudaderas con el rostro de Jacqueline y alas de ángel en la espalda. La sala estaba tan llena que los alguaciles tuvieron dificultades para encontrar espacio para el abogado en la galería, y se produjo un estallido entre las comparecencias de Nanita y Karla García”, describió NBC News.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

¿Qué pasó con Jacqueline?

“Puedo decir que ahora nuestro objetivo siempre ha sido buscar justicia para Jacqueline Torres”, dijo la alcaldesa de New Britain, Erin Stewart. Además informó que la última escolarización conocida de la niña fue en casa, y la policía señaló que eso limitó la capacidad de la comunidad para reconocer su desaparición.

El Distrito Escolar Consolidado de New Britain informó en un comunicado que la niña fue alumna regular desde kinder hasta 5to grado. “Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Jacqueline Torres García (…) El 26 de agosto de 2024, que habría sido su primer día de 6to grado, su madre, Karla García, presentó una Notificación oficial de Baja del Distrito Escolar de New Britain, indicando que la nueva dirección de la alumna sería en Farmington. Ese mismo día, García presentó ante el distrito un formulario de Notificación de Intención: Instrucción del Alumno en el Hogar”.

El Departamento de Niños y Familias (DCF) informó que ha iniciado una revisión de su historial con la familia. “Nuestros corazones están con todos los afectados por la trágica e impactante muerte de Jacqueline. El Departamento se compromete a ser lo más transparente posible sobre la participación previa de la familia en el DCF sin interferir con la investigación criminal activa y en desarrollo”, declaró la agencia en un comunicado el lunes. Agregaron que los hermanos de Jacqueline están a salvo y han sido puestos juntos bajo custodia estatal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury, también en ese estado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda