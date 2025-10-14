Hallan a niña hispana muerta en la basura en Connecticut; madre y tía arrestadas

Karla García y su hermana Jacqueline García, madre y tía de una niña de 12 años cuyos restos estaban en un contenedor en Connecticut, fueron arrestadas como sospechosas de su muerte.

Jonatan Nanita (30), novio de la madre, también fue acusado de homicidio y manipulación de pruebas físicas, pero no ha sido detenido. La policía lo busca activamente con una orden de arresto.

El pasado 8 de octubre la policía de New Britain encontró un contenedor grande en el patio trasero de un edificio abandonado tras recibir reportes de comportamiento sospechoso. Dentro del contenedor se descubrieron los aparentes restos de una adolescente, publicó Daily News.

Ayer la víctima fue identificada públicamente como Jacqueline Torres, de 12 años, en una conferencia de prensa. Aún no está claro ni cómo murió. La policía informó que la niña sufrió maltrato físico y desnutrición antes de su muerte. Al parecer su cuerpo fue guardado en un sótano y luego trasladado cuando la familia se mudó la primavera pasada.

Víctor Torres y Frances Meléndez, padre y madrastra de la niña, declararon a ABC News que no habían podido contactarla desde finales de enero. Los investigadores creen que la menor murió hace aproximadamente un año cuando su familia vivía en Farmington. De allí se mudaron en marzo de 2025.

Ahora su madre fue arrestada y acusada de homicidio, privación ilícita de la libertad, riesgo de lesión a un menor, manipulación de pruebas físicas, crueldad hacia un menor de 19 años y disposición de cadáver. La tía de la niña fue acusada de riesgo de lesión a un menor, privación ilícita de la libertad y crueldad hacia personas menores, entre otros cargos.

La policía de Farmington está colaborando con la de New Britain en la investigación. La alcaldesa de New Britain, Erin Stewart, afirmó que no existía ninguna conexión entre los sospechosos y la casa abandonada donde se arrojaron los restos. Añadió que el edificio llevaba más de dos años vacío.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral. En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión en la que lo criticaron por sus problemas económicos. También este mes un niño de un año de nacido murió en Brooklyn (NYC) mostrando lesiones contundentes en el torso, por lo que el examen forense declaró el caso como un homicidio.

En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020. En abril de este año Ryan Cato fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana reconocida el pasado 1 de enero como la primera persona en nacer este año en el condado Nassau de Long Island (NY), murió golpeada y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un padre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En agosto de 2024 una madre y su hijo de 10 años con necesidades especiales fueron encontrados muertos y en avanzado estado de descomposición dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx que había recibido visitas de la ACS.

Igualmente ese mes un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia en la ACS. En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda