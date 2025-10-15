Qué jubilados recibirán pagos de hasta $5,108 el día de hoy

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) realizará hoy la segunda ronda de pagos del mes de octubre, con cheques que pueden alcanzar hasta los $5,108 dólares mensuales para algunos jubilados.

Según el calendario oficial, este pago corresponde a los beneficiarios que nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes del año, quienes verán el depósito reflejado este miércoles 15 de octubre.

La primera ronda se envió el 8 de octubre a quienes cumplen años entre el día 1 y el 10 de cualquier mes del año, mientras que la tercera y última se realizará el 22 de octubre para los nacidos a partir del día 21 de cualquier mes del año.

Desde el 30 de septiembre entró en vigor una orden ejecutiva que eliminó el uso de cheques en papel para la mayoría de los pagos federales, por lo que casi todos los beneficiarios reciben ahora sus fondos mediante depósito directo.

Para poder recibir estos pagos, los ciudadanos deben haber cumplido al menos 62 años.

La cantidad que reciben depende de diversos factores, como la edad de jubilación, el total aportado al sistema a lo largo de su vida laboral y los años cotizados.

Quienes se jubilan a los 62 años pueden recibir hasta $2,831 dólares al mes, mientras que aquellos que esperan hasta los 70 años pueden recibir el monto máximo de $5,108 dólares mensuales, según la SSA.

El programa se financia a través de un impuesto sobre la nómina pagado tanto por trabajadores como por empleadores.

Sin embargo, expertos advierten que, si el Congreso no toma medidas, el fondo del Seguro Social podría dejar de cubrir pagos completos tan pronto como en 2034, debido al creciente número de jubilados y la disminución de la fuerza laboral activa.

Sigue leyendo:

– Quiénes recibirán pago directo de $967 del Seguro Social el 1 de noviembre

– Cheques de alivio del IRS de $1,390: ¿Qué hay de cierto en el rumor de este pago en octubre?

– Cheques de $400 por reembolso inflacionario llegarán este mes