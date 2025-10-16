10 empleos de medio tiempo que pagan al menos $45 la hora

Buscar un trabajo de medio tiempo no significa renunciar a un buen salario. Muchas profesiones permiten ganar sueldos altos con horarios flexibles, ideales para quienes buscan equilibrar su vida laboral y personal.

Desde el sector salud hasta la tecnología, estas son diez opciones que superan los $45 dólares por hora.

1. Enfermero registrado

-Pago promedio por hora: $45

Los enfermeros registrados (RNs) son el puente entre médicos y pacientes, administrando medicamentos, ofreciendo asesoría y realizando tareas fundamentales en la atención médica.

Debido a la escasez de personal sanitario en todo el país, los hospitales suelen ofrecer horarios flexibles a quienes desean trabajar medio tiempo.

2. Higienista dental

-Pago promedio por hora: $45.32

Estos especialistas desempeñan un papel esencial en la salud bucal: limpian dientes, previenen enfermedades y asisten a los dentistas en distintos procedimientos.

Dada la alta demanda, muchos consultorios contratan higienistas por horas para cubrir sus agendas.

3. Patólogo del habla y lenguaje

-Pago promedio por hora: $45.87

Quienes ejercen esta profesión ayudan a pacientes de todas las edades con problemas de comunicación.

Las escuelas y centros médicos suelen necesitar apoyo adicional, por lo que las oportunidades a medio tiempo son comunes.

4. Consultor de gestión

-Pago promedio por hora: $48.65

También conocidos como analistas de gestión, estos profesionales ofrecen soluciones para mejorar la eficiencia de las empresas. Analizan datos financieros y operativos y proponen estrategias.

Muchas organizaciones recurren a ellos por contrato, lo que permite trabajar de forma parcial.

5. Terapeuta ocupacional

–Pago promedio por hora: $47.28

Su labor es crucial para ayudar a personas con lesiones o discapacidades a recuperar su independencia.

Este empleo, que requiere paciencia y vocación, ofrece numerosas oportunidades a medio tiempo en hospitales, escuelas y domicilios.

6. Desarrollador de software

-Pago promedio por hora: $63.20

El sector tecnológico es uno de los más flexibles, y el desarrollo de software no es la excepción.

Las empresas suelen contratar programadores por proyecto, ya sea para crear nuevas aplicaciones o mantener sistemas existentes, con la ventaja de poder trabajar desde casa.

7. Enfermero especialista (NP)

-Pago promedio por hora: $63.48

Con una formación avanzada, los NPs pueden diagnosticar enfermedades, prescribir medicamentos y gestionar el cuidado de pacientes, funciones similares a las de un médico.

Su alta demanda en clínicas y hospitales permite trabajar con horarios reducidos.

8. Asistente médico

-Pago promedio por hora: $64.07

Estos profesionales colaboran estrechamente con médicos y cirujanos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

La necesidad de personal es tan alta que muchos asistentes pueden negociar sus propios horarios, incluyendo jornadas parciales.

9. Abogado

-Pago promedio por hora: $72.67

Las pequeñas empresas que no pueden contratar firmas legales de tiempo completo recurren a abogados independientes para asesorías específicas, redacción de contratos o litigios puntuales.

Esto crea un mercado sólido para el trabajo a medio tiempo.

10. Gerente de marketing

–Pago promedio por hora: $76.76

Responsables de diseñar estrategias para promocionar productos y servicios, los gerentes de marketing pueden dirigir campañas publicitarias, gestionar redes sociales o planificar contenidos.

Muchas startups optan por contratarlos por horas o como freelancers.

