Anciano conduciendo en retroceso causa arrollamiento fatal en Nueva York

Un conductor anciano que estaba retrocediendo su minivan arrolló fatalmente a una mujer de 89 años e hirió a otras dos personas ayer al mediodía en Coney Island, Brooklyn (NYC).

La anciana fue trasladada al NYU Langone Hospital Brooklyn, donde falleció a causa de sus heridas. Otras dos mujeres también resultaron lesionadas, de 75 y 43 años y hasta anoche seguían hospitalizadas. Sus nombres y posibles vínculos no han sido revelados.

El siniestro sucedió cerca de West 22nd St y Neptune Avenue poco después de las 12:30 p.m. del miércoles, cuando las tres víctimas estaban en la acera.

La Policía de Nueva York informó que el conductor de 86 años sufrió un episodio médico mientras estaba al volante. Fue trasladado al Maimonides Medical Center en estado grave, pero se encuentra estable.

Un testigo afirma que el conductor se desmayó y luego se despertó aturdido y confundido. Aún no está claro si enfrentará cargos, acotó ABC News.

En un caso similar, en agosto un anciano murió y varias personas resultaron heridas después de que una conductora de 69 años estrellara su auto contra un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth, Nueva Jersey.

En julio de 2024 un autobús de la MTA se estrelló contra un restaurante Burger King en Brooklyn (NYC) después de que su conductor al parecer sufriera un problema médico de madrugada.

En abril de ese año cinco personas resultaron heridas dentro de vehículos y en la calle luego de que un conductor de 89 años al parecer perdiera el control de su auto Mercedes de lujo tras sufrir un aparente episodio médico también en Brooklyn. En 2022 una anciana chocó su auto contra un restaurante de pollos en Brighton Beach, Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.