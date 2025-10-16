Basquetbolista argentino Luca Vildoza fue detenido por agredir a una enfermera de la Cruz Roja en Italia

El basquetbolista argentino Luca Vildoza protagonizó un hecho escandaloso en Italia junto a su esposa, la jugadora de vóley serbia Milica Tasic: ambos terminaron detenidos en la comisaría de Bologna tras un incidente en la vía pública con personal médico de la Cruz Roja.

El base de 30 años, que pertenece al equipo Virtus Bologna, fue liberado a las horas y viajó con el plantel rumbo a Lyon para jugar mañana en Francia el partido correspondiente a la fecha de Euroliga.

Tras conocerse la noticia, el club italiano emitió un comunicado en el que explica brevemente la situación policial que involucró a Vildoza y Tasic. De acuerdo a lo detallado en el reporte, el altercado tuvo lugar en la noche del miércoles 15 de octubre en las inmediaciones del estadio PalaDozza después de la victoria del elenco italiano ante el Monaco por el certamen internacional.

Altercado en Bologna

Según la reconstrucción de los hechos recogida por La Gazzetta dello Sport, Luca Vildoza y su esposa circulaban en su auto por la calle Calori, cerca del estadio, cuando se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja Italiana detenida para introducir una dirección en su sistema de navegación (GPS).

El jugador argentino habría reaccionado con gestos y palabras hacia el equipo de emergencia, y poco después, en la avenida Silvani, su vehículo habría obstaculizado el paso del coche sanitario mediante maniobras bruscas y frenadas.

El enfrentamiento escaló hasta que, al detenerse ambos vehículos, el basquetbolista habría sujetado por el cuello a una enfermera, mientras que su mujer habría intervenido tirando del cabello de la misma persona.

El altercado ocurrió cerca de las 23:30 y fue presenciado por una patrulla de los carabineros, que intervino junto a directivos del club y la policía, amplía el medio.

Agresión contra una mujer de 55 años

La mujer agredida, de 55 años, fue atendida en el servicio de urgencias y recibió el alta poco después, con un diagnóstico de cinco días de pronóstico.

Tanto ella como otro voluntario de la Cruz Roja presentaron una denuncia por lesiones. Vildoza y Tasic pasaron la noche en la comisaría, enfrentando cargos por lesiones a personal sanitario.

