Beneficios de Summer EBT comienzan a vencer este 17 de octubre

A partir de este viernes 17 de octubre, miles de familias en Nueva York podrían perder parte de los fondos del programa Summer EBT, si no los utilizan antes de su fecha de vencimiento.

La organización “No Kid Hungry New York” está recordando a los beneficiarios que verifiquen sus cuentas y aprovechen cada dólar restante antes de que los saldos expiren de forma automática.

Los beneficios de Summer EBT, que ayudan a las familias elegibles a cubrir el costo de los alimentos durante los meses de verano, tienen un límite de tiempo y caducan 122 días después de su emisión. Esto significa que los hogares que recibieron los fondos en junio verán cómo sus beneficios comienzan a vencer esta misma semana.

“Los beneficios de Summer EBT son un salvavidas para las familias que necesitan un poco de apoyo adicional para alimentar a sus hijos durante los meses de verano”, explicó Rachel Sabella, directora de “No Kid Hungry New York”, en un comunicado de prensa.

“Dado que los beneficios comienzan a vencer esta semana, es fundamental que las familias aprovechen cada dólar para mantener a los niños bien nutridos y saludables. Animo a todas las familias a revisar su tarjeta hoy y usar el resto de estos fondos antes de que desaparezcan”, agregó.

Fechas clave de vencimiento del Summer EBT

El programa Summer EBT comenzó a distribuir fondos el 18 de junio de 2025. Las familias recibieron $120 por cada niño en edad escolar para comprar alimentos durante el verano, cuando las comidas escolares gratuitas o a precio reducido no están disponibles. Sin embargo, esos fondos no son permanentes y tienen fecha límite.

De acuerdo con la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, que administra el programa, las fechas de vencimiento son las siguientes:

Las familias que aún no han utilizado sus beneficios deben hacerlo antes de la fecha correspondiente, ya que una vez vencidos, los saldos no pueden recuperarse ni reemplazarse.

Cómo verificar los beneficios

Para evitar perder los fondos, la oficina estatal recomienda a los beneficiarios revisar su saldo y la fecha de emisión de sus beneficios a través del portal o la aplicación EBT Edge, o llamando al 1-888-328-6399.

Además, quienes necesiten confirmar las fechas exactas de vencimiento pueden comunicarse con la línea de ayuda de Summer EBT al 1-833-452-0096, disponible en varios idiomas.

“No Kid Hungry New York” ha reforzado su campaña de comunicación en redes sociales y medios locales para que las familias revisen sus cuentas a tiempo. “No queremos que ningún dólar se desperdicie, especialmente cuando puede significar la diferencia entre que un niño coma bien o no”, indicó Sabella.

Un apoyo esencial ante el alza de precios

El programa Summer EBT forma parte de una iniciativa federal para combatir la inseguridad alimentaria entre niños y adolescentes durante las vacaciones escolares. Cada año, millones de estudiantes en Nueva York dependen de los desayunos y almuerzos gratuitos que se ofrecen en las escuelas públicas. Cuando termina el ciclo escolar, muchas familias enfrentan dificultades para reemplazar esas comidas diarias.

La situación se ha agravado por el aumento del costo de los alimentos, que ha golpeado especialmente a los hogares de bajos ingresos. Según una encuesta reciente de “No Kid Hungry New York”, el 86% de los hogares del estado indicó que el costo de los alimentos está aumentando más rápido que sus ingresos, mientras que el 73% de las familias hispanas reportó que su deuda ha crecido durante el último año debido al encarecimiento de los productos básicos.

“Estos beneficios son más que una ayuda temporal; son una herramienta para aliviar el estrés financiero que enfrentan los padres durante el verano”, señaló Sabella. “Pero para que el programa cumpla su propósito, las familias deben usarlos antes de que expiren”.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ha señalado que el programa Summer EBT continuará en los próximos años, aunque con ajustes y nuevas reglas para simplificar el acceso. En Nueva York, el gobierno estatal planea fortalecer la difusión y la capacitación para asegurar que las familias comprendan cómo y cuándo usar sus beneficios.

Mientras tanto, “No Kid Hungry” y otras organizaciones comunitarias seguirán ofreciendo asistencia técnica y talleres para enseñar a los beneficiarios cómo verificar sus saldos, realizar compras saludables con la tarjeta EBT y aprovechar al máximo cada beneficio.

En su página web, “No Kid Hungry New York” mantiene una guía práctica con respuestas a las preguntas más comunes sobre el programa, incluyendo qué alimentos pueden comprarse y cómo identificar comercios participantes.

Sigue leyendo:

* Neoyorquinos podrían perder beneficios SNAP en noviembre tras decisión inesperada de Trump

* Cupones SNAP: reglas de uso que podrían hacerte perder el beneficio

* Asistencia social en EE.UU.: los 5 estados que más la necesitan