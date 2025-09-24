Cupones SNAP: reglas de uso que podrían hacerte perder el beneficio

Millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) podrían perder sus apoyos si no utilizan sus tarjetas EBT dentro de los plazos establecidos.

Aunque para muchos hogares de bajos ingresos estos fondos son vitales para cubrir la despensa, las reglas del programa incluyen fechas límite que no todos conocen.

Vencimiento de beneficios por inactividad

Las tarjetas EBT funcionan como tarjetas de débito recargadas cada mes por el gobierno federal.

Sin embargo, el dinero no permanece indefinidamente: si un beneficiario deja de usar la tarjeta durante nueve meses consecutivos, los fondos acumulados se eliminan de manera permanente, según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA).

Además, en varios estados las cuentas entran en ‘estado inactivo’ si no se usan durante tres meses.

En esos casos, la tarjeta queda bloqueada y solo puede reactivarse al completar un proceso de renovación en línea o por correo antes de la fecha límite asignada.

Plazos para usar el saldo mensual

Los beneficios no gastados se transfieren de un mes a otro, pero con una fecha de caducidad clara: un crédito recibido, por ejemplo, en septiembre de 2025 tendrá validez únicamente hasta septiembre de 2026.

Después de ese período, el dinero se pierde aunque permanezca en la tarjeta.

Cambios de ingresos y sanciones

El monto que recibe cada hogar depende de sus ingresos y número de integrantes. Si una familia no informa a tiempo un aumento en sus ingresos, corre el riesgo de perder total o parcialmente la ayuda.

En casos graves de fraude o de ocultar información, la sanción puede incluir multas de hasta $250,000 dólares y hasta 20 años de prisión.

Restricciones en compras

A partir de 2026, al menos 12 estados tendrán restricciones adicionales sobre qué se puede comprar con SNAP.

Arkansas, Idaho, Indiana, Iowa, Nebraska y Utah fueron los primeros en aplicar prohibiciones a refrescos y bebidas azucaradas.

Más tarde se sumaron Colorado, Florida, Luisiana, Oklahoma, Texas y Virginia Occidental.

En Florida y Luisiana la medida incluye también la prohibición de usar SNAP para comprar dulces y bebidas energéticas.

El Departamento de Agricultura (USDA) respalda estas reglas. “SNAP es un programa de nutrición suplementaria diseñado para que las familias de bajos ingresos puedan acceder a alimentos saludables”, señaló la secretaria del USDA, Brooke Rollins.

Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., aplaudió la iniciativa: “Los contribuyentes no deberían estar pagando alimentos que provoquen diabetes en los niños más pobres de nuestro país. Luego, nuestra agencia termina cubriendo los costos médicos a través de Medicaid y Medicare”.

