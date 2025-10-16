Daniella Navarro responde a las críticas sobre la diferencia de edad con su esposo

Daniella Navarro, desde que se casó con el piloto colombiano Jorge Campillo, no ha dejado de recibir críticas por la diferencia de edad que tienen. Aunque ella ha dejado claro en diversas ocasiones que no le afecta porque está al lado de una persona que la ama y la respeta, pero los comentarios no se han detenido.

A través de las redes sociales, algunos internautas mencionaron que la diferencia de edad entre ellos sería de al menos tres décadas, pero no es así, dado que él tiene 61 años y ella 42. Sin embargo, su buena genética siempre la ha hecho lucir con menos edad de la que realmente tiene, razón por la cual decidió ponerle un freno a los comentarios en contra de su matrimonio, del cual ha dicho que se siente muy contenta.

“Para los que dicen que mi esposo me lleva 30 años… gracias, lo tomo como un piropo. Y sí, tengo cara de carajita, ¿y qué hago? ¡No es mi culpa que el colágeno todavía me adore! De edad ya pasé la etapa del ‘sugar’, pero de energía y alegría sigo igualita. Ni él ni yo nos ofendemos: 1. Él feliz porque está con una mujer madura que luce como una chama. 2. Y yo feliz porque todo esto es naturalito y sin bótox”, expresó.

La actriz de raíces venezolanas explicó que no se inyecta la cara desde hace aproximadamente 3 años, aunque no niega que en ocasiones sí le provoca el hecho de querer realizarse un retoque en el rostro. Pero aseguró que tiene algo mucho mejor que la ayuda a mantenerse así de joven, y se trata de no hablar de vidas que no le corresponden más que lo que a ella le compete.

“Hace 3 años decidí no ponerme más… aunque últimamente me pica el gusano otra vez, hahaha. La fórmula es simple: no meterme en la vida ajena, dormir tranquila, agradecer y reírme de todo. No tengo la culpa de lucir mejor que algunas de 20. ¡Bendecida, feliz y con canas de carajita!”, explicó.

En el mes de septiembre tuvo una íntima conversación con People en Español sobre su matrimonio y dijo: “¡Un maratón con corazón! Soy mamá, actriz, esposa, amiga y mujer. Corro, me organizo, a veces me enredo, pero siempre con una sonrisa -o con el realismo de cualquier ser humano estresado, ja, ja, ja-, pero siempre agradecida con Dios”.

