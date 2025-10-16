El dominicano Albert Pujols emerge como serio candidato para dirigir a los Baltimore Orioles en 2026

Los Baltimore Orioles han iniciado un proceso de búsqueda intensiva para cubrir su vacante de manager de cara a la temporada 2026, y un nombre de calibre histórico ha irrumpido en las conversaciones: Albert Pujols.

Pujols, quien recientemente guio a los Leones del Escogido al título de la Serie del Caribe 2025, se ha convertido en un candidato de alto impacto para tomar las riendas del talentoso y joven roster de Baltimore. Así lo señala ESPN en un reciente reporte.

A diferencia de muchos exjugadores que incursionan en la dirección técnica sin experiencia previa, Albert Pujols dio el salto al dugout en la Liga Dominicana (LIDOM) y rápidamente demostró su valía.

Albert Pujols. Crédito: Fernando Llano | AP

Su mayor logro como manager se dio al inicio de 2025, cuando llevó a la representación de República Dominicana a ganar la Serie del Caribe en una actuación memorable, un título que subraya su capacidad para gestionar presiones y motivar a jugadores de élite.

La directiva de los Orioles ve en Pujols no solo el respeto que impone una carrera de 700 home runs, sino también la probada inteligencia de juego y la capacidad de manager que lo llevaron al éxito caribeño. Su experiencia reciente como estratega lo posiciona favorablemente entre los candidatos que optan por dirigir al equipo de la Liga Americana.

¿El próximo paso en MLB?

El posible interés de Baltimore en un manager con la trayectoria y el currículum de Pujols es una señal de que la organización busca un líder capaz de hacer el puente entre el talento joven y la mentalidad ganadora. Su éxito en el Caribe es un fuerte argumento para la organización, que necesita un líder que convierta el potencial en triunfos constantes a nivel de Grandes Ligas.

De concretarse, la contratación de Pujols por los Orioles sería uno de los movimientos más trascendentales de la agencia libre, marcando su regreso a las Grandes Ligas en un rol de liderazgo total.

