El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 16 de octubre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 16 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 66 grados Fahrenheit (19ºC) y una mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) . Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 7 durante el día y del 17 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 07:04 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:08 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 63 (17 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 15% por la mañana, 67% por la tarde y 15% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima