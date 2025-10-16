En Desiguales se genera intenso debate por el Victoria’s Secret Fashion Show

En el programa Desiguales analizaron el Victoria’s Secret Fashion Show, celebrado este 15 de octubre en la ciudad de Nueva York. En el debate hubo algunos puntos álgidos, en especial los que plantearon Migbelis Castellanos, Karina Banda y Amara La Negra.

Una de las que opinó primero fue Karina Banda: “Yo no quiero sonar Grinch, pero voy a ser superhonesta, yo era una de esas que no veía ni me interesaba verlo, perdón, pero no es algo que me llame la atención, puedo entender quizás el porqué no tenían tanta audiencia. Sí me gusta la moda, pero no para estar viendo a chicas en lencería”.

Las Desiguales hablan de Victoria’s Secret Fashion Show

Luego de esto, comentó que lo único que le gustó fue que desfiló Valentina Castro, una colombiana que tiene una historia de superación, pues llegó a este evento. “Esas historias sí me impactan y puedo conectar”, dijo.

Migbelis Castellanos destacó que este evento reunía a las mejores modelos del mundo y que era una oportunidad para exaltar a la mujer.

Adamari López, por su parte, consideró que este año fue especial por la participación de Karol G, quien se convirtió en la primera latina en presentarse en este evento. “Yo estoy fascinada porque siento que como latinos estamos asumiendo cada vez una posición más importante en la historia. Hoy está Karol G en el desfile de Victoria’s Secret, pronto vamos a ver a Bad Bunny en el Super Bowl”, comentó.

Amara La Negra también reaccionó y dijo que antes era algo muy llamativo ver a mujeres en lencería en televisión, pero ahora con redes sociales no es algo tan atractivo. “Tal vez se ha perdido la magia de lo que antes era”, explicó.

Este tema fue una oportunidad para reflexionar acerca del rol de la mujer y si en realidad este tipo de eventos las favorece o no.

Sigue leyendo:

· Karina Banda revela cómo superó los problemas de comunicación con Carlos Ponce

· Karina Banda está vendiendo su primera casa propia en Miami

· Karina Banda recuerda lo que aprendió en la pandemia y cómo le ayudó a superarse