ICE arresta en Virginia a uno de los fugitivos “más buscados” de El Salvador

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó este jueves que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en Virginia a Ismael Enrique Mendoza Flores, conocido como “El Calaco”, señalado por las autoridades salvadoreñas como uno de los líderes de la pandilla MS-13 y uno de los fugitivos más buscados de ese país.

Según el comunicado, el arresto ocurrió el 2 de octubre de 2025 en la ciudad de Alexandria, tras confirmarse una orden de captura vigente en El Salvador por homicidio agravado y asociaciones ilícitas.

Añadieron que el hombre figura en el Programa de Pandilleros Más Buscados de la Policía Nacional salvadoreña.

Mendoza Flores también había sido detenido en agosto pasado en el mismo estado estadounidense por uso no autorizado de un vehículo.

“Nuestros valientes hombres y mujeres del ICE arrestaron a uno de los fugitivos más buscados de El Salvador en las calles de Virginia. Este pandillero de la MS-13 era buscado por asesinato”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en el comunicado.

La funcionaria criticó además las políticas migratorias de los gobiernos locales que limitan la cooperación con las autoridades federales.

“Este es el tipo de inmigrantes ilegales delincuentes que los políticos santuario de Virginia protegen mientras demonizan a las fuerzas del orden. El presidente Trump y la secretaria Noem no van a permitir que los pandilleros aterroricen a los ciudadanos estadounidenses”, añadió McLaughlin.

Mencionan a Obama y el cierre del gobierno

De acuerdo con el DHS, Mendoza Flores habría ingresado a Estados Unidos en 2015, cuando era menor de edad, durante la administración del expresidente Barack Obama.

La agencia aprovechó el comunicado para culpar a los demócratas por el cierre del gobierno, que ya lleva dos semanas.

“El Departamento de Seguridad Nacional no permitirá que el cierre del gobierno por parte de los demócratas impida que nuestros agentes policiales cumplan la misión crucial de proteger a nuestra nación de los peores criminales extranjeros ilegales”, señaló el DHS en el comunicado.

