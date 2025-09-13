ICE acusa de pandillero MS-13 a migrante arrestado llevando a su hijo a escuela en Nueva York; amigos lo niegan

Jaime Manuel Pérez, inmigrante salvadoreño arrestado por agentes federales de inmigración frente a una escuela secundaria en Long Island (NY), es un presunto ex pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) buscado por las autoridades en su país, según las autoridades.

El arresto de Pérez el primer día del año escolar, el 3 de septiembre, a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a la escuela de su hijo en Brentwood, provocó críticas de activistas, pero las autoridades federales alegan que era un fugitivo internacional buscado por cargos de extorsión y amenazas de lesiones en su país natal.

“Este presunto socio de la MS-13 residía a pocos metros de la propiedad escolar y vivía su vida prácticamente sin control ni consecuencias, hasta que su pasado finalmente lo alcanzó”, declaró en un comunicado Ricky Patel, agente especial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Pérez fue descrito como un ciudadano salvadoreño identificado por Interpol con una Notificación Roja.

“Una Notificación Roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o acción legal similar. Se basa en una orden de arresto o una orden judicial emitida por las autoridades judiciales del país solicitante. Los países miembros aplican sus propias leyes para decidir si arrestan a una persona”, explica el portal de Interpol, institución con sede central en Francia.

Pérez había sido detenido inicialmente cruzando la frontera estadounidense en Texas en 2019, se le había iniciado un proceso de deportación y tenía una audiencia programada para febrero de 2026, según ICE.

Pérez no parece tener antecedentes penales en Estados Unidos y ahora quedó bajo custodia de ICE a la espera de su deportación. Sus amigos negaron que perteneciera a ninguna pandilla.

“Jaime fue arrestado después de dejar a su hijo menor en la escuela secundaria Brentwood el primer día de clases”, dijo al New York Post Kaylen Pentaleon, vecina de Pérez. “Tenía autorización para trabajar en Estados Unidos y, a pesar de ello, fue separado de su esposa y sus dos hijos cuando se dirigía al trabajo”.

La familia de Pérez se negó a hacer comentarios. Su arresto en una parada de tráfico justo afuera de la escuela secundaria de su hijo provocó la indignación de los residentes de Brentwood, donde se estima que 70% de la población es hispana. “Al atacar a un padre en una escuela, ICE no ha protegido a nuestra comunidad, sino que la ha aterrorizado. El primer día de clases nunca debe verse eclipsado por las redadas de inmigración”, declaró el asambleísta Phil Ramos en un comunicado tras la detención de Pérez. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

A principios de agosto ICE negó a congresistas de Nueva York supervisar la prisión federal Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Brooklyn, donde mantiene a inmigrantes. A mediados de junio ICE admitió que los detenidos en la sede de los tribunales migratorios en el Bajo Manhattan dormían en el suelo y en las bancas, al tiempo que prohibieron el acceso para supervisión de Dan Goldman y Jerrold Nadler, miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. por NY, y arrestaron al contralor municipal, Brad Lander dentro del mismo edificio.