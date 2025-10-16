Lucha por la alcaldía de Nueva York: ¿dónde ver el debate esta noche?

A nueve días de que comience la votación anticipada el 25 de octubre, esta noche los tres aspirantes a la alcaldía de NYC tendrán su primer debate: el ganador de las primarias demócratas Zohran Mamdani, el ex gobernador ahora candidato independiente Andrew Cuomo, y la opción republicana, Curtis Sliwa.

¿Cómo ver el debate?

De 7 a 8 p.m. el debate será transmitido en vivo por NBC 4 New York/WNBC y, con traducción simultánea al español, en Telemundo 47/WNJU. La revista POLITICO es también anfitriona del debate de hoy. El evento tendrá lugar en 30 Rockefeller Center y sin público. Durará dos horas, pero sólo la primera será transmitida en señal abierta y la segunda (de 8 a 9 p.m.) estará en vivo en las plataformas de los tres medios anfitriones.

¿Quiénes moderarán esta noche?

David Ushery y Melissa Russo (NBC), Rosarina Bretón (Telemundo) y Sally Goldenberg (Politico New York).

¿Es obligatorio debatir?

Además de ser una tradición política, hay un interés económico. La participación en los debates oficiales es obligatoria para los candidatos que se postulan a cargos públicos que quieran acceder al Matching Funds Program (Programa de Fondos de Contrapartida) de NYC: cada contribución de campaña de hasta $250 dólares el programa la iguala a una tasa de $8 a $1.

¿Qué esperar esta noche?

Mientras Mamdani mantiene amplia ventaja en las encuestas, “es probable que tanto Cuomo como Sliwa lo bombardeen con ataques por sus declaraciones pasadas, en particular sobre seguridad pública, que consideran que no concuerdan con las opiniones de los neoyorquinos”, adelantó The New York Times. “Cuomo ha estado intentando construir una amplia coalición que incluya a donantes adinerados, independientes, demócratas moderados y votantes conservadores o republicanos que se oponen a Mamdani. La campaña de Cuomo apuesta a que su política centrista puede atraer a una amplia franja del electorado. Pero esa estrategia podría requerir que tenga que andar con mucho cuidado la noche del jueves”. Por su parte, “Sliwa se enfrenta a una difícil situación en una ciudad donde los demócratas superan ampliamente a los republicanos, y donde ocupa un distante tercer lugar en las encuestas. Muchos donantes y votantes opuestos a Mamdani le han pedido que se retire, argumentando que Cuomo está mejor posicionado para ganar”.

¿Habrá otro debate?

Un segundo y último debate está programado para el miércoles 22 de octubre a las 7 p.m. por el canal Spectrum News NY1. Siempre bajo las directrices de Junta de Financiamiento de Campañas de NYC (Campaign Finance Board). Más información en la página NYCVotes.org. Estas actividades suelen ser momentos muy esperados en las campañas electorales porque, como recuerdan los organizadores, “Son una oportunidad para conocer las posturas de los candidatos sobre los temas que interesan. Y una oportunidad única para escucharlos directamente en una conversación”.