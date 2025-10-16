Marruecos y Argentina disputarán la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: horario y dónde ver

Las selecciones sub-20 de Marruecos y Argentina sellaron este miércoles su pase a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025, tras imponerse en semifinales a Francia y Colombia, respectivamente.

Marruecos hizo historia al clasificarse por primera vez a una final del torneo juvenil, luego de vencer a Francia por 5-4 en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El héroe inesperado fue Abdelhakim Misbahi, tercer guardameta de los “Leones del Atlas”, quien ingresó en el minuto 125 exclusivamente para la definición desde los doce pasos y detuvo el lanzamiento decisivo de Djylian N’Guesan.

¿Cómo llegaron los equipos a la final?

La escuadra africana, semifinalista del Mundial de Catar 2022 con su selección absoluta, continúa su racha positiva y se convirtió en la gran revelación del torneo juvenil. En su camino a la final, Marruecos avanzó como líder del Grupo C, donde venció a España (0-2) y Brasil (1-2), y solo cayó ante México (1-0). Más tarde, eliminó a Corea del Sur en octavos, Estados Unidos (1-3) en cuartos y finalmente a Francia.

Por su parte, Argentina venció 1-0 a Colombia en el estadio Nacional de Santiago, gracias a un tanto del delantero de Newell’s, Matteo Silvetti, quien volvió a ser decisivo tras marcar también en los cuartos de final frente a México.

El equipo argentino mostró solidez defensiva y efectividad ofensiva a lo largo del torneo. La Albiceleste llegó invicta a la final tras dominar el Grupo D con victorias ante Cuba (1-3), Nueva Zelanda (4-1) e Italia (1-0). En las fases eliminatorias, superó a Nigeria (4-0), México (0-2) y Colombia (1-0).

Horario y dónde ver en Estados Unidos

La gran final del Mundial Sub-20 Chile 2025 se disputará el sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, 7:00 PM ET. El encuentro se podrá disfrutar por la señal de Telemundo, Universo, FS1, FS2, Telemundo App y Fox Soccer Plus.

