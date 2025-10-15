Messi se corona como el máximo asistidor histórico en selecciones nacionales

Lionel Messi sigue redefiniendo los límites de la grandeza en el fútbol. El astro argentino, que ya ostenta numerosos récords de goleo, ha alcanzado una marca histórica que pone de manifiesto su impacto como constructor de juego: ahora es el futbolista con más asistencias registradas en la historia de las selecciones nacionales a nivel mundial.

Este logro monumental subraya que el valor de Messi para la Albiceleste no solo radica en su formidable capacidad goleadora, sino también en su rol como cerebro ofensivo y facilitador para sus compañeros.

El hito de la generación de juego

Con dos asistencias en el reciente amistoso de Argentina vs. Puerto Rico, Messi llegó a los 60 pases de gol que le permiten alcanzar este récord global.

El récord resalta la longevidad y la consistencia del capitán argentino, quien a lo largo de más de 17 años de carrera internacional ha mantenido un nivel superlativo, adaptando su estilo para seguir siendo determinante en el ataque de su equipo.

Lionel Messi brindó dos asistencias y participó en cuatro de los seis tantos de Argentina. Crédito: Marta Lavandier | AP

Más allá del goleador

Si bien los goles y los títulos son el foco habitual del análisis de su carrera, esta nueva marca histórica refuerza el argumento de Messi como el futbolista más completo de su era. Se ha demostrado que, incluso en instancias clave y bajo la mayor presión, su precisión para habilitar compañeros es inigualable.

Con este récord, Messi añade una corona más a su gloriosa trayectoria, confirmando que su influencia en la Selección Argentina es un fenómeno estadístico sin parangón, combinando el rol de máximo goleador con el de máximo asistidor en la historia del fútbol de selecciones.

