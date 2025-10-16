Vought estima que se despedirán a 10,000 empleados por el cierre del gobierno

Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, declaró que la administración Trump estima que podría despedir a más de 10,000 empleados federales durante el cierre del gobierno.

El cierre del gobierno lleva dos semanas, y por novena vez no se logró no logró aprobar el proyecto presupuestario, con una votación que terminó con 51 votos a favor y 44 en contra. Con el Congreso estancado podrían ocurrir despidos masivos.

“Acabaremos superando los 10,000”

“Mantendremos esas reducciones de personal durante el cierre, porque creemos que es importante mantenernos a la defensiva por el contribuyente estadounidense. Creo que probablemente acabaremos superando los 10,000″, compartió Russell Vought entrevista en el programa The Charlie Kirk Show.

El Departamento de Justicia mostró la semana pasada que el gobierno despidió a más de 4,100 empleados como parte de las reducciones de personal.

Reducir la burocracia

“Queremos ser muy agresivos en la medida de lo posible para reducir la burocracia. No solo la financiación, sino también la burocracia, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo”, agregó.

Los departamentos más afectados con los despedos del personal fueron el Departamento del Tesoro, Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación y el de Vivienda, según informó AFP.

El 15 de octubre, la jueza federal Susan Yvonne Illston, del Distrito Norte de California, frenó temporalmente los despidos de empleados federales en medio del cierre del gobierno.

“Las actividades que se llevan a cabo aquí son contrarias a la ley. Esto no se puede hacer en un país de derecho”, expresó la jueza, reportó NBC News.

llston consideró que los demandantes cuentan con elementos suficientes para demostrar que las acciones de la administración fueron “ilegales, excedieron su autoridad y fueron arbitrarias y caprichosas”, añadió el mismo noticiero.

Sigue leyendo: