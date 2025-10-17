Abusaron de niña de 13 años en un parque cuando iba a la escuela en Nueva York

Una niña de 13 años fue agredida sexualmente por un sujeto que la abordó mientras caminaba hacia la escuela en El Bronx (NYC) la mañana de ayer.

Según la Policía de Nueva York, la alumna se dirigía a Baychester Middle School alrededor de las 8:20 a.m. del jueves cuando un hombre la llevó a una zona boscosa en Seton Falls Park, cerca de la calle 233 Este y la avenida Wilder en Edenwald, donde “cometió un acto lascivo”. El sujeto la obligó a levantarle la camisa mientras se masturbaba, según una fuente.

Tras agredir a la niña, quien resultó ilesa, el sujeto huyó, indicó Daily News. Hasta el momento no ha sido arrestado. La policía busca a un hombre corpulento, barbudo, de tez oscura, que mide aproximadamente 5´9″ (1,75 metros), con un peinado afro y una calva. Fue visto por última vez con una chaqueta negra con una sudadera debajo, pantalones también negros y botas.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

En junio de 2024 una niña de 13 años fue abusada mientras jugaba fútbol en el Kissena Park de Queens. Un hispano de 25 años fue detenido y golpeado por la comunidad, y luego confesó el crimen. También ese año una valiente quinceañera luchó para no ser abusada en un parque en El Bronx; y una joven de 19 años fue agredida sexualmente mientras caminaba cerca de Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, en una elegante zona del Upper East Side de Manhattan.