Chivas retira camiseta del exfutbolista Omar Bravo del museo en el Estadio Akron

Las Chivas de Guadalajara han dado señales contundentes sobre su postura institucional respecto a Omar Bravo, su máximo goleador, luego de que el exdelantero fuera detenido por presunto abuso sexual infantil agravado.

El museo del Club Deportivo Guadalajara del Estadio Akron eliminó sus piezas más representativas como su camiseta que conmemoraba sus 155 goles.

Oficialmente Chivas ya dejó de exhibir en el museo los artículos alusivos al récord de goles de Omar Bravo. pic.twitter.com/5WVVvMt0a8 — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) October 16, 2025

El espacio donde antes se rendía homenaje a Omar Bravo, ahora exhibe una nueva sección dedicada a los futbolistas rojiblancos que han representado a la Selección Mexicana en Copas del Mundo y a pesar de que Bravo participó en Alemania 2006, su nombre y camiseta fueron omitidos.

La medida, según versiones difundidas por Récord, refleja una decisión del club de marcar distancia ante la gravedad de las acusaciones que enfrenta el tapatío.

Omar Bravo pierde cargo de embajador para el Mundial 2026

La designación de Lorena Ochoa como nueva embajadora de la sede Guadalajara para la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un giro en la representación oficial de la ciudad, tras la decisión de las autoridades de Jalisco de apartar a Omar Bravo de este papel debido a su situación legal.

Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan y organizador del Mundial 2026 en Guadalajara, anticipó que la situación judicial de Omar ‘N’ condicionaría su participación como embajador de la ciudad para el torneo de la FIFA.

Ante este escenario, las autoridades estatales optaron por designar a una nueva figura para representar a Guadalajara en el evento internacional.

La decisión de relevar a Omar Bravo como embajador se produjo después de que la Fiscalía de Jalisco lo vinculara a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual infantil, además permanecerá en prisión preventiva por seis meses.

Seguir leyendo:

Caso Omar Bravo: su hermana vincula denuncia de abuso sexual con deuda impaga de $300,000 dólares

Caso Omar Bravo: abogado de la presunta víctima señala existencia de videos e imágenes como evidencia

Acusación de abuso sexual pone en riesgo el papel de Omar Bravo en el Mundial 2026