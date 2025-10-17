window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El banquete global de la Gran Manzana: Un viaje de sabores por el Festival de Nueva York

El NYCWFF regresa del 15 al 19 de oct. Más de 300 chefs y estrellas (Vergara, Flay) ofrecen 50 eventos. Incluye el Burger Bash y la Gran Cata.

Los asistentes al Food Network New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) pondrá disfrutar de actividades hasta el domingo 19 de octubre. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

La ciudad de Nueva York es el centro de la gastronomía mundial, con la 18.ª edición del Food Network New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) con las actividades se llevarán a cabo hasta el 19 de octubre. Este El viernes 17 de octubre se celebra el concurso de hamburguesas  Blue Moon Burger Bash 2.0 y el evento nocturno Late Night Bites, Beats & Sweets.

La cita reúne a más de 300 chefs, mixólogos, enólogos, creadores y celebridades a lo largo de 50 eventos. El evento promete la participación de celebridades como Sofia y Manolo Vergara, Bobby Flay, Brooke Williamson, Jean-Georges Vongerichten, Brooklyn Beckham, Rachael Ray, Padma Lakshmi, Brie Larson, Ja Rule, José Andrés, Alain Ducasse, Alice Waters.

Cómo disfrutar del Food Network New York City Wine & Food Festival

Para este viernes 17 de octubre está prevista la celebración de la Blue Moon Burger Bash 2.0, presentado por Pat LaFrieda Meats, con Brooklyn Beckham y Rachael Ray con un concurso de hamburguesas con un ambiente musical a cargo de DJ CASSIDY.

La elección de la mejor hamburguesa estará a cargo de un panel de jueces de celebridades que incluye a Ja Rule, Sunny Anderson, Ana Navarro, Ben Leventhal, Olivia Tiedemann, Joshua Weissman decidiendo quién se adjudica los derechos de alardear de la hamburguesa.

Además, Patrón Tequila presenta Tacos & Tequila que reúne a las mejores taquerías de la ciudad bajo un mismo techo, combinando bocados audaces con tequilas y mezcales premium con Tequila Cazadores e Illegal Mezcal, presentados por Brie Larson, Courtney McBroom y Aarón Sánchez, según un comunicado del festival.

También se celebrará la Late Night Bites, Beats & Sweets del Z100 Morning Show, presentado por Paris Baguette, con una selección de postres y bocadillos nocturnos.

Mientras que el 8 de octubre es la Gran Cata en su edición diurna en el Campus del Festival Invesco QQQ. Uno de los eventos más importantes que estará presento por Sofía y Manolo Vergara. La ocasión tiene como atractivo, demostraciones de chefs como Kwame Onwuachiy  Brie Larson.

También se presentará Gran Cata al Atardecer, presentada por Bobby Flay y Brooke Williamson con Música de DJ Tokyo Rose y una variedad de propuestas culinarias.

El cierre se llevará a cabo el 19 de octubre con un evento culinario denominado “Captura del Día: Un Festín de Mariscos”, presentado por Modelo, con Andrew Zimmern.

La programación incluye una Cena Dominical presentada por @The_Pasta Queen y Lil Mo Mozzarella (Festín italiano familiar).

