El banquete global de la Gran Manzana: Un viaje de sabores por el Festival de Nueva York

La ciudad de Nueva York es el centro de la gastronomía mundial, con la 18.ª edición del Food Network New York City Wine & Food Festival (NYCWFF) con las actividades se llevarán a cabo hasta el 19 de octubre. Este El viernes 17 de octubre se celebra el concurso de hamburguesas Blue Moon Burger Bash 2.0 y el evento nocturno Late Night Bites, Beats & Sweets.

La cita reúne a más de 300 chefs, mixólogos, enólogos, creadores y celebridades a lo largo de 50 eventos. El evento promete la participación de celebridades como Sofia y Manolo Vergara, Bobby Flay, Brooke Williamson, Jean-Georges Vongerichten, Brooklyn Beckham, Rachael Ray, Padma Lakshmi, Brie Larson, Ja Rule, José Andrés, Alain Ducasse, Alice Waters.

Cómo disfrutar del Food Network New York City Wine & Food Festival

Para este viernes 17 de octubre está prevista la celebración de la Blue Moon Burger Bash 2.0, presentado por Pat LaFrieda Meats, con Brooklyn Beckham y Rachael Ray con un concurso de hamburguesas con un ambiente musical a cargo de DJ CASSIDY.

La elección de la mejor hamburguesa estará a cargo de un panel de jueces de celebridades que incluye a Ja Rule, Sunny Anderson, Ana Navarro, Ben Leventhal, Olivia Tiedemann, Joshua Weissman decidiendo quién se adjudica los derechos de alardear de la hamburguesa.

Además, Patrón Tequila presenta Tacos & Tequila que reúne a las mejores taquerías de la ciudad bajo un mismo techo, combinando bocados audaces con tequilas y mezcales premium con Tequila Cazadores e Illegal Mezcal, presentados por Brie Larson, Courtney McBroom y Aarón Sánchez, según un comunicado del festival.

También se celebrará la Late Night Bites, Beats & Sweets del Z100 Morning Show, presentado por Paris Baguette, con una selección de postres y bocadillos nocturnos.

Mientras que el 8 de octubre es la Gran Cata en su edición diurna en el Campus del Festival Invesco QQQ. Uno de los eventos más importantes que estará presento por Sofía y Manolo Vergara. La ocasión tiene como atractivo, demostraciones de chefs como Kwame Onwuachiy Brie Larson.

También se presentará Gran Cata al Atardecer, presentada por Bobby Flay y Brooke Williamson con Música de DJ Tokyo Rose y una variedad de propuestas culinarias.

El cierre se llevará a cabo el 19 de octubre con un evento culinario denominado “Captura del Día: Un Festín de Mariscos”, presentado por Modelo, con Andrew Zimmern.

La programación incluye una Cena Dominical presentada por @The_Pasta Queen y Lil Mo Mozzarella (Festín italiano familiar).

