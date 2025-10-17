Empleado de Walmart mató a una joven en Nueva York: acusación del FBI 41 años después gracias a ADN

Richard Bilodeau, empleado de Walmart de 63 años, fue acusado de la violación y brutal homicidio de una adolescente en Long Island (NY) en 1984, poniendo fin a décadas de misterio y especulación, en las que tres hombres inocentes pagaron por el crimen.

Gracias a pruebas de ADN de alta tecnología realizadas por el FBI, Bilodeau fue procesado el miércoles por el caso de Theresa Fusco, aspirante a bailarina que tenía 16 años cuando desapareció el 10 de noviembre de 1984, al salir de su trabajo en la popular pista de patinaje Hot Skates en Lynbrook. Casi un mes después fue encontrada muerta y desnuda en las cercanías, el 5 de diciembre.

“Nunca perdí la esperanza”, declaró a la prensa Thomas Fusco, padre de la adolescente asesinada. “Siempre tuve fe en el sistema. Para mí, saber que alguien le quitó la vida a mi hija nos dará un cierre a mi vida y a mi familia… Es desgarrador pasar por esto una y otra vez, pero esto parece un final y estoy muy agradecido. Muy agradecido”, añadió.

“El ADN se extrajo de una muestra vaginal”, declaró el miércoles el fiscal adjunto del condado Nassau, Jared Rosenblatt, a la jueza Helene Gugerty en el tribunal. “El acusado trabajaba en el turno de noche en un Walmart del condado Suffolk. Al ser interrogado, negó conocer” a la víctima. Negó reconocer las fotos de ella. Cuando se le informó sobre cuándo ocurrió el crimen, [dijo]: ‘Sí, en aquella época la gente no pagaba por los asesinatos’”.

Se ordenó la prisión preventiva sin fianza de Bilodeau a la espera de su nueva comparecencia ante el tribunal el 21 de noviembre, acotó New York Post. La fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, recordó que el cuerpo de la adolescente fue encontrado “enterrado bajo hojas en una zona boscosa a pocas cuadras de Hot Skates”. La policía indicó que había sido violada, golpeada y estrangulada.

El espeluznante caso horrorizó a la tranquila comunidad suburbana durante meses, hasta que tres hombres de la zona -John Restivo, Dennis Halstead y John Kogut- fueron arrestados y condenados en 1986. Sin embargo, las pruebas de ADN exoneraron posteriormente a los tres, tras cumplir hasta 18 años de cárcel. Fueron liberados en 2003, presentaron una demanda y recibieron una indemnización de $43 millones de dólares por procesamiento injusto, cuyo veredicto fue confirmado posteriormente en apelación.

Donnelly afirmó que cuando los investigadores identificaron a Bilodeau como un posible sospechoso en el caso comenzaron a seguirlo. Su buena suerte terminó en febrero, cuando el presunto asesino compró una bebida en Tropical Smoothie cerca de su casa en el condado Suffolk y tiró el vaso a la basura, donde la policía lo recuperó.

“El ADN de ese sorbete, el ADN de Richard Bilodeau, coincidía con la muestra tomada del cuerpo de Theresa”, dijo la fiscal. En ese momento él “Tenía 24 años” y según él operaba un camión de café ambulante en el condado Nassau y vivía con sus abuelos”, a aproximadamente una milla de la pista de hielo.

Al preguntársele sobre la triple condena injusta previa en el caso, la fiscal del distrito sostuvo que esta vez no hay duda. “La ciencia y las pruebas de ADN no mienten, punto”, dijo. “No tuve conocimiento de lo que sucedió en ese caso. No fui la fiscal del caso. Pero estamos en 2025, y cuando hay una coincidencia de ADN, una coincidencia del 100%, tenemos al individuo”.

El abogado defensor, Daniel Russo, negó que su cliente estuviera detrás del macabro crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Otros casos similares

Recientemente se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens, desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura de Freeport, Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes. Según las autoridades, podrían estar relacionadas con los presuntos asesinatos en serie de Gilgo Beach por los cuales ha sido acusado Rex Heuermann, arquitecto de 61 años.

En julio un tribunal federal de apelaciones de Nueva York dictaminó que Pedro Hernández, condenado en 2017 por el secuestro y homicidio del niño Etan Patz (6), debería ser juzgado de nuevo o ser puesto en libertad. Hernández, ahora de 64 años, era el empleado de una bodega cuando el niño desapareció la mañana del 25 de mayo de 1979. Aunque su cuerpo aún no ha sido hallado, fue declarado muerto en 2001, pero la policía continuó la investigación sobre él y su probable asesino.

Quien posea información sobre estos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda