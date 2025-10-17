La mansión de Simone Biles en Texas está terminada

Finalmente, luego de dos años de proyecto, Simone Biles ha contado a sus seguidores de Instagram que su mansión en Texas ya está terminada. La gimnasta y su esposo, Jonathan Owens, comenzaron a construir la casa a medida en 2023.

Biles dio la noticia a través de sus historias de Instagram, por lo que actualmente ya no están disponibles las imágenes que muestras detalles de la vivienda, aunque se espera que pronto presuma mucho más el resultado final.

Mientras la casa se ponía en pie, la pareja, quienes están casados desde el 2023, ha estado dividiendo su tiempo entre Texas y Chicago, donde Owens juega con los Bears. Aunque Biles ha tomado un descanso de la gimnasia desde los Juegos Olímpicos de París 2024, no se ha retirado oficialmente.

La gimnasia sigue siendo tan parte de la vida de la ganadora olímpica que la propiedad incluye al aire libre una gran cama elástica.

La propiedad está ubicada cerca de la casa de la infancia de Biles y del centro de entrenamiento de sus padres, y ocupa un lote de más de un acre. La casa principal distribuida en cuatro dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También incluye extensas áreas verdes y vista al lago. Biles y Owens podrán disfrutar ahora de terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios al aire libre ideales para compartir con familiares o amigos.

Todo el proceso de construcción de la casa ha sido mostrado por Biles a través de sus redes sociales.

Este mismo año, Biles le contó a sus seguidores de Instagram que tenía una propiedad en Chicago, donde vivió durante los últimos meses. Esta ciudad también es importante para la pareja, pues de allí es el equipo de la NFL del que es parte Owens.

Sigue leyendo:

• Simone Biles deja en el aire su participación en los JJOO de Los Ángeles 2028: “Necesito tiempo”

• Simone Biles contó cómo intentaron estafarla en París con una botella de champagne de $26,000 dólares

• Simone Biles se convirtió en la gimnasta más laureada de la historia al ganar su sexta corona mundial