Ojani Noa lanza duro mensaje contra JLo: ‘El problema eres tú’

Ojani Noa, exesposo de JLo, envió un contundente mensaje en su cuenta en Instagram luego de que la artista dijo recientemente que no se sintió amada o capaz de amar.

En unas historias en su cuenta en Instagram, el actor cubano comentó: “Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu tarjeta de víctima. El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú fuiste la que no pudo ‘mantenerlo en sus pantalones’. Te han ‘amado’ pocas veces. Te has casado 4 veces. Y has tenido innumerables relaciones en el medio. Has tenido buenas relaciones… Yo, por ejemplo”.

El artista, en su declaración, destacó los sacrificios que asegura hizo en pro de la relación que tuvo con la intérprete de El anillo, pero no se sintió valorado por su ex. “Incluso me mudé de estado dejando mi trabajo, mi familia y amigos atrás para apoyarte, para amarte, para protegerte y cuidarte. Soy una persona increíble y amorosa, un gran ser humano. Honesto, fiel a ti, nunca mentí, nunca me porté mal, nunca te engañé. Yo era demasiado bueno para ti… Soy un hombre demasiado bueno para ti”, comentó.

También explicó que JLo eligió la fama y la fortuna, separando su relación. “Decidiste mentir, engañarme y, aun así, me quedé. Incluso intenté mantener el matrimonio en pie y vivo. Incluso me rogaste que me quedara porque en ese momento no querías mala prensa, preocupándote más por ti”, afirmó.

El matrimonio entre ambos duró apenas un año, de 1997 a 1998. Sin embargo, por las declaraciones del famoso, se ve que aunque han pasado una gran cantidad de años tiene todavía algunas secuelas de la ruptura.

“Di la verdad por una vez. Deja que la gente sepa que tú eres el problema. Deberías estar Avergonzada, apenada de ti misma”, comentó.

La estadounidense comentó recientemente en Kiss of the Spider Woman que nunca se ha sentido amada.

“Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, es que ellos no son capaces. No lo tienen dentro. Necesitan apreciar a la personita que llevan dentro. Necesitan amarlos”, afirmó la artista, quien tiene un largo historial amoroso que incluye a personalidades como Marc Anthony, Alex Rodríguez y Ben Affleck.

