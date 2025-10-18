La dura sentencia de un campeón mundial a Neymar: “Ya no es el mismo”

El legendario ex portero y campeón del mundo con la Selección Brasileña en 1970, Emerson Leão, lanzó una fuerte crítica contra el astro Neymar en una entrevista exclusiva para el programa CNN Esportes S/A.

Leão no solo cuestionó la condición física y el futuro deportivo del actual jugador del Santos, sino que fue más allá, sentenciando que el delantero no posee las cualidades para ser un modelo a seguir.

Leão, conocido por su franqueza, argumentó que la vida de Neymar dentro y fuera del campo están intrínsecamente ligadas, y que esta combinación lo descalifica como referente.

“Tengo pocas palabras para Neymar. Yo creo que una cosa depende de la otra: el hombre fuera y el hombre dentro. Y ahí, no sirve como ejemplo para nadie.”

Neymar no ha vuelto a la selección brasileña. Crédito: AP

El ex portero, quien también dirigió a la Canarinha, lamentó que Neymar no haya cuidado su carrera a pesar de haber tenido el talento para ser uno de los más grandes. Incluso recordó un consejo que le dio al jugador en sus inicios.

“Él inició como un crack maravilloso. Me acuerdo que un día que jugué contra el Santos, él estaba saliendo, pasé por él y le dije: ‘Mira, niño, te vamos a necesitar en la Copa del Mundo. Cuídate‘. Es lo único que no hace,” destacó Leão.

Además de la crítica ética, el veterano campeón mundial analizó la disminución del rendimiento físico del delantero, atribuyendo sus constantes lesiones a la falta de preparación y al desgaste que ya no puede compensar, por lo que no lo ve como una solución para la Selección Brasileña en el futuro.

“En su cabeza, cuando va a iniciar una jugada, sabe lo que va a hacer, pero ya no puede. Ya no puede.”

Leão concluyó que Neymar ya no es el atleta explosivo de sus inicios, a pesar de que la mente aún retiene su genialidad.

“Ya no tiene la misma reacción muscular. Ya no tiene la secuencia de entrenamiento. No es el mismo atleta. No sirve de nada,” finalizó.

