Italia surge como candidato para que Neymar Jr. regrese a Europa

El vínculo entre Neymar Jr. y el Santos FC de Brasil podría tener los días contados debido a que el delantero brasileño, que regresó al club donde inició su carrera con la ilusión de devolverle protagonismo, atraviesa un momento de frustración dentro de la institución sudamericana.

El equipo paulista no ha estado a la altura de las expectativas del antiguo jugador del FC Barcelona y del París Saint Germain (PSG); debido a que están luchando por mantenerse en el Brasileirao, muy lejos de los puestos de competencia internacional. Ante este panorama, todo apunta a que el astro buscará nuevos horizontes una vez concluida la temporada.

Con el calendario brasileño llegando a su fin en diciembre, el futuro del atacante parece abrirse de nuevo al mercado europeo. De acuerdo con el medio Sportmediaset, la Serie A italiana se ha convertido en un destino muy atractivo para el atacante que llegó a estar en la élite del deporte, quien estaría decidido a recuperar su mejor versión en un entorno competitivo.

El informe detalla que la representación de Neymar mantiene excelentes relaciones con las directivas del Inter de Milán y del Napoli, dos clubes que no solo podrían asumir su fichaje en el próximo mercado de invierno, sino que además participan en la actual Champions League, un escaparate ideal para el brasileño.

Neymar volvió a la acción con Santos. Crédito: Andre Penner | AP

En busca de volver a la élite

A sus 33 años, Neymar no ha perdido la ambición. Su principal objetivo es reencontrarse con el máximo nivel que lo llevó a ser uno de los jugadores más determinantes del planeta. Además, su mente está puesta en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, torneo para el que aún mantiene la esperanza de ser convocado por Carlo Ancelotti.

Competir en Europa, dentro de un club con aspiraciones internacionales, podría ser la llave para mantener viva esa posibilidad y despertar el interés del entrenador que justamente es italiano.

La Serie A, con su equilibrio entre intensidad, táctica y proyección internacional, se presenta como una oportunidad perfecta para ese renacer. Y si bien aún no hay una decisión tomada, el interés de dos de los grandes del fútbol italiano da fuerza a la idea de un regreso triunfal de Neymar al fútbol europeo.

Lo que parecía un retorno nostálgico a sus orígenes en Santos podría transformarse en el preludio de una nueva etapa en su carrera, una que lo devuelva al escenario donde siempre brilló: la élite del fútbol mundial.

