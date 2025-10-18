Psyllium: el carbohidrato que no sube la glucosa

La nutrióloga colombiana Adriana Pinillos Molinares, especializada en el manejo del sobrepeso y la obesidad, explica que hay un carbohidrato versátil que se puede usar en muchas recetas, con excelentes resultados, por su capacidad de generar saciedad, regular el intestino y actuar cómo un alimento clave para las bacterias beneficiosas del intestino: psyllium.

La experta y crea contenido de valor en las plataformas digitales donde se le conoce como @nutriologapinillos destaca que el consumo de psyllium debe acompañarse siempre con suficiente agua y hacerlo parte de tu rutina diaria.

La evidencia científica respalda entre los beneficios del consumo de psyllium: mejora de la glucosa en sangre, el colesterol y el cuidado de tu salud intestinal.

“Aparte de buscar alimentos que sean cero calorías, es importante buscar alimentos que mejoren nuestra digestión y enlentezcan la absorción de los carbohidratos que comemos en muchos alimentos”, indica Pinillos.

¿Cómo actúa en psyllium en el organismo?

El psyllium es un carbohidrato que bajo en glucosa, no contribuye al aumento de peso, ya que activa en tres niveles:

1.- Bajo aporte calórico: pese a que es un carbohidrato, el cuerpo humano no tiene enzimas para digerirlo en el intestino delgado, así que no se convierte en glucosa utilizable. Por eso, su aporte calórico prácticamente es cero.

2.- Ayuda a controlar los lípidos en sangre: la experta explica que “cuando consumes este carbohidrato, forma un gel que disminuye la absorción de azúcares y grasas. Absorbe esos carbohidratos que consumes, por lo que reduce los niveles de glucosa en sangre”. Además, está comprobadísimo que contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL, agrega.

3.- Aporte de fibra: A diferencia de otras fibras, el psyllium es poco fermentable. “Lo que quiere decir que suele producir menos gases y distensión abdominal. Algo muy importante para los que sufren de intestino irritable”, señala.

Beneficios de psyllium para la pérdida de peso

El psyllium es un tipo de fibra soluble que proviene de las semillas de la planta Plantago ovata. Como ya mencionamos es rico en fibra soluble, bajo en calorías, no tiene gluten y es un alimento natural.

Por su composición es alimentos, es efectivo para la pérdida de peso ya que al mezclarse con agua se expande en el estómago al mezclarse con agua, formando una sustancia gelatinosa lo que ayuda a una absorción más lenta de alimentos.

Este efecto también ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que influye a su vez en una reducción de la ingesta de calorías y controlar los antojos.

¿Cómo se puede consumir Psyllium?

Pinillo explica que es muy sencillo prepararlo para su consumo, solo hay que disolver una cucharadita de postre, que equivale a entre 5 a 8 gramos en un vaso de agua y tomarlo antes de las comidas principales.

También se puede agregar a un batido, como complemento en mezclas para pancakes y otras preparaciones saludables.

La ingesta máxima diaria de este polvo de cáscara de psyllium es de 10 gramos, y es clave para que siempre se tenga una buena hidratación durante las horas posteriores a la toma.

