Trump dijo que hay que expulsar a republicanos del Congreso que se oponen a su agenda “lo antes posible”

El presidente Donald Trump atacó al representante republicano Thomas Massie, solicitando su destitución inmediata del Congreso en una incendiaria publicación en Truth Social.

“El congresista de tercera categoría Thomas Massie, un republicano débil y patético de la Gran Mancomunidad de Kentucky, un lugar que amo, y que ganó a lo grande SEIS VECES, ¡debe ser expulsado de su cargo lo antes posible!”, escribió Trump.

Third Rate Congressman Thomas Massie, a Weak and Pathetic RINO from the Great Commonwealth of Kentucky, a place I love, and won big SIX TIMES, must be thrown out of office, ASAP! The incredible people of Kentucky’s 4th Congressional District gave us a mandate to, MAKE AMERICA… pic.twitter.com/o58YjBDFi4 — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 17, 2025

Esta arremetida es la última medida del mandatario para flagelar a los legisladores republicanos que se oponen a su agenda o han cuestionado su influencia en el partido.

Massie, conservador con tendencia libertaria y conocido por sus enfrentamientos con el liderazgo republicano, ha discrepado a menudo con Trump y sus aliados en cuestiones de gasto y política exterior.

La solicitud del presidente de destituir a Massie pone en evidencia las crecientes divisiones dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones intermedias de 2026, en las que Trump sigue poniendo a prueba su control sobre los republicanos en el Congreso y el movimiento conservador más extenso.

Asimismo, en la publicación del ejecutivo estadounidense respaldo al veterano de la Marina Ed Gallrein para desafiar a Massie por su cargo en los comicios intermedios del año que viene.

“Si decide desafiar a Massie, el capitán Ed Gallrein cuenta con mi total y completo respaldo. ¡CORRE, ED, CORRE! ¡HAZ QUE ESTÉS TANTO MAGA!”, escribió Trump. Gallrein aún no se ha inscrito oficialmente en la contienda.

En la misma publicación, el presidente elogió a Gallein como alguien que “luchara incansablemente” por la seguridad fronteriza y contra el crimen, denominándolo como “un ganador que no los defraudará”.

“Espero que Ed entre en la carrera contra Massie”, añadió Trump, describiendo al congresista de Kentucky como “un PERDEDOR totalmente ineficaz que nos ha fallado terriblemente”.

Gallrein, perdió por poco las primarias republicanas para el Senado estatal el año pasado ante su compañero Navy SEAL, Aaron Reed, indicó en un comunicado que se sentía “honrado por el apoyo del presidente Trump”.

“Está haciendo un trabajo increíble asegurando la frontera, bajando los impuestos y devolviendo la grandeza a Estados Unidos”, expresó Gallrein. “¡Pronto anunciaré lo que viene!”

Massie respondió inmediatamente a la publicación de Trump, desestimando el apoyo del mandatario como producto del pánico político, informó Newsweek.

“Tras ser rechazados por todos los funcionarios electos del 4.º Distrito, los asesores de Trump claramente presionaron el botón de pánico con su elección del candidato fracasado y figura clave del establishment, Ed Gallrein”, declaró Massie. “Ed lleva más de tres meses rogándoles que lo elijan”.

Esta arremetida representa el último punto de conflicto en una larga pelea entre Trump y Massie, quien ha roto frecuentemente con la agenda política y nacional y exterior de ejecutivo republicano. El presidente empezó a atacar al legislador de Kentucky a inicios de 2025 luego de que Massie se opusiera al gran paquete de gastos del Partido Republicano, que Trump promociona como una victoria legislativa clave.

“No creo que Thomas Massie entienda el gobierno. Creo que es un fanfarrón”, declaró Trump en mayo. “Creo que deberían sacarlo del cargo”, dijo a la prensa.

El esfuerzo de Trump por destituir a Massie se produce mientras sus aliados intensifican sus esfuerzos para reclutar rivales y gastan grandes sumas de dinero en contra del congresista de Kentucky. Dos asesores políticos principales del jefe de la Casa Blanca lanzaron hace poco un supercomité de acción política (PAC), MAGA KY, que ha gastado $1.8 millones de dólares para expulsarlo.

Por su parte, Massie ha seguido provocando titulares en el Capitolio, luego de presentar recientemente una solicitud de descargo ante el representante Ro Khanna para forzar una votación en el pleno que obligue al Departamento de Justicia a publicar los archivos vinculados con el caso de Jeffrey Epstein. De acuerdo con lo que se informa, la medida, que necesita 218 firmas, está a una sola de lograrlo.

Pese a los ataques de Trump, el legislador de Kentucky resiliencia en su distrito. Se presentó sin oposición en las primarias de 2024 tras ganarle fácilmente a sus rivales Eric Deters y Michael McGinnis.

Massie no ha sido el único que enfrentó la ira de Trump esta semana. Arremetió, también, contra el senador de Kentucky, Rand Paul.

¿Qué pasó con el “senador” Rand Paul? Nunca fue una gran figura, ¡pero le fue fatal! Logré que lo eligieran DOS VECES (¡en la Gran Mancomunidad de Kentucky!), pero nunca vota positivamente por el Partido Republicano. Es un tipo desagradable, como el “congresista” Thomas Massie, alias Rand Paul Jr., también de Kentucky (donde gané tres veces, ¡con una victoria aplastante!), un loco retorcido que se niega a votar por nuestro gran Partido Republicano, MAGA (Hacer que Estados Unidos Sea Grande) o America First (Primero Estados Unidos). ¡Es realmente extraño!, escribió Trump en Truth Social.

Paul ha tenido muchas diferencias con Trump en importantes frentes políticos, incluidos el gasto público, los aranceles y la autoridad ejecutiva. Se opuso al paquete de recho de deuda de $5 mil millones de dólares de Trump, tildándolo de “fiscalmente imprudente”, y denunció los nuevos aranceles del mandatario como “impuestos ocultos”.

En este sentido, Paul rechazó la propuesta de Trump de usar al ejército para las deportaciones y criticó las inversiones federales en compañías privadas como Intel como “socialismo”.

El viernes, Paul hizo un llamado al congreso a “dejar en claro que los poderes de guerra residen en el Congreso, no en el presidente”, después de sus preocupaciones por las recientes acciones del gobierno republicano contra presuntos busques o supuestas narcolanchas venezolanas acusadas de narcotráfico.

“Aproximadamente el 25% de las veces que la Guardia Costera aborda un barco en el Caribe en busca de drogas, aproximadamente el 25%, el barco abordado no tiene drogas”, dijo Paul a Newsmax a principios de este mes.

Sigue leyendo: