Arrestan a hombre de Nueva York que se jactó de planear atacar a agentes de ICE con bombas incendiarias en manifestación ‘No Kings’

Un hombre con problemas de salud mental del norte del estado de Nueva York fue detenido en la Gran Manzana el sábado tras presuntamente afirmar que tenía bombas incendiarias que planeaba usar en la manifestación “No Kings” para atacar a agentes federales, algo que ocurrió mientras otras manifestaciones contra el presidente Donald Trump se salieron de control en otros estados del país.

Identificado como David Cox, de 54 años, fue acusado de terrorismo luego de alardear ante una persona desconocida en una gasolinera, a unas 198 millas de la ciudad de Nueva York, el viernes en la noche de que tenía armas en su maletero y planeaba “luchar contra agentes de ICE” en una manifestación en Manhattan, explicaron las fuentes y la policía.

El extraño de la gasolinera denunció la amenaza ante la policía después que Cox se fue de la estación de servicio.

Asimismo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) rastreó al sujeto de Newark Valley luego de que su vehículo fuera detectado por un lector de matrículas, atrapándolo a las 2:25 de la tarde del sábado mientras alrededor de unas 100,000 personas protestaban en Midtown.

Los funcionarios indicaron que no se encontraron bombas incendiarias ni armas en su automóvil.

Los agentes dijeron que fue acusado de hacer una amenaza terrorista, un informe falso de terrorismo y una amenaza de daño masivo.

Decenas de miles de manifestantes de “No Kings” lleno todo Manhattan y ciudades de Estados Unidos lanzando consignas y agitando sus pancartas de protesta contra el mandatario republicano y sus políticas controversiales.

Los asistentes, que pedian la renuncia de Trump, también se manifestaron en contra de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), comparándolos con el KKK.

Aunque no se hicieron detenciones en Manhattan, las protestas en otros lugares de la nación desataron el caos el sábado en la noche, y las autoridades federales lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud supuestamente alborotada en Portland.

Al menos tres personas fueron arrestadas después de un presunto asalto en una manifestación en el centro de Portland.

Mientras, en Illinois, la policía estatal detuvo a cuatro manifestantes cerca de una instalación de ICE en Broadview, a unas 10 millas de Chicago.

En Los Ángeles, las autoridades persiguieron a los manifestantes que inundaron las calles, hiriendo a uno en medio del caos.

Sigue leyendo: