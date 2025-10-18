EE.UU. se levanta en multitudinarias protestas de ‘No Kings’, desafiando a Donald Trump

Las manifestaciones en las principales ciudades y pequeñas concentraciones en todo Estados Unidos para las protestas “No Kings” siguen creciendo en contra del presidente Donald Trump.

Los organizadores señalaron que Trump está liderando un régimen cada vez más militarizado y autoritario, derivado de las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el despliegue de la Guardia Nacional en estados gobernados por demócratas han hecho mucho más intensa la indignación desde las protestas originales de “No Kings” en el mes de junio.

El mandatario y el Partido Republicano han quitado importancia a las manifestaciones, y algunos republicanos las han denominado de antiamericanas.

Asimismo, las protestas se producen en el marco de un cierre del gobierno, con los legisladores republicanos y la Casa Blanca centrados en un enfrentamiento con los demócratas por un proyecto de ley de financiación.

En las manifestaciones en todo el país, algunos de los asistentes se visten de amarillo como símbolo de la unidad y en referencia a otros movimientos de resistencia no violenta, de acuerdo con los organizadores.

“A lo largo de la historia, quienes se han unido para protestar contra regímenes autoritarios han utilizado un color fácil de ver entre miles de personas”, dice un folleto en el sitio web de “No Kings”. “El amarillo es un recordatorio brillante e inequívoco de qué millones de nosotros nos mantenemos unidos en la convicción de que Estados Unidos pertenece a su pueblo, no a los reyes”.

El amarillo “es una bandera visible y optimista que lleva el peso de la lucha democrática, la disidencia no violenta y un recordatorio de que el poder debe surgir del pueblo, no de las coronas”, se lee en el sitio.

En la ciudad de Nueva York, desde las 11:00 de la mañana, empezaron las protestas, con cientos de personas en las calles.

Manifestantes se congregan en torno al Parque Bryant durante la protesta “No Kings”. Crédito: Jesús García | Cortesía

También se tiene prevista una manifestación en Washington D.C., al mediodía, y otra manifestación y marcha en Chicago a la 1:00 de la tarde, de acuerdo con los organizadores.

Esas son solo algunas actividades que se han observado en Estados Unidos, ya que hay más de 2,500 eventos planificados en los 50 estados, informó CNN.

Antes de las protestas de hoy contra el gobierno de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un informe de inteligencia alertando a las agencias policiales en todo el territorio sobre la posibilidad de que ciertas protestas se tornen violentas.

El informe no apuntó que los funcionarios de seguridad estuvieran al tanto de alguna amenaza específica y creíble, ni identifico ninguna protestas planeada por su nombre.

Una de las manifestaciones más grandes es en Nueva York

Las protestas con más personas se encuentran en Nueva York, el estado natal de Trump, donde los manifestantes de “No Kings” han llenado algunas de las partes más concurridas de la Gran Manzana.

Una concentración frente al Madison Square Garden presentó una enorme pancarta con las palabras “No Kings” y “People before billionaires” (Las personas antes que los multimillonarios). Asimismo, los asistentes corean lemas a través de megáfonos, como “Así es la democracia” y “Sin odio ni miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”.

En este sentido, hay carteles que hacen referencia a todo lo ocurrido durante el segundo mandato de Trump, desde el indulto a George Santos, hasta los derechos de los trabajadores, y una gran variedad de disfraces, incluidos varios animales y unicornios.

Algunas personas se disfrazaron, hasta de animales y unicornios, haciendo más llamativa la manifestación. Crédito: Jesús García | Cortesía

Una manifestante dijo en la Ciudad de Nueva York dijo que ha estado protestando desde los 60. Pero expresó que esta vez se siente diferente.

“En los años 60 queríamos ampliar derechos: los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de las minorías, el derecho al voto”, señaló. “Pero ahora nos están arrebatando todo eso. Ahora toda nuestra democracia está siendo amenazada: los principios básicos, la prensa, el poder judicial”.

Otra persona en Manhattan sostenía una pancarta que decía: “Protestamos porque amamos a Estados Unidos y lo queremos de vuelta”. La mujer describió sentirse muy triste y con una sensación de perdida y miedo bajo la administración republicana de Trump.

“Espero que juntos podamos salvar la democracia”, dijo.

