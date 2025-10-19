Conoce el pueblo en España donde Antonio Banderas celebró la boda de su hija

Este sábado, Stella del Carmen Banderas, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, se casó con el empresario estadounidense Alex Gruszynski. El evento hizo que un pequeño pueblo de España fue visitado por algunas estrellas de Hollywood.

Con solo nombrar a los padres de la novia ya se puede decir que un porcentaje de Hollywood se encontraba en Sardón de Duero, un municipio de la provincia de Valladolid, en Castilla y León, que tiene casi 600 habitantes.

Además de Banderas y Griffith, a la boda asistió Dakota Johnson, quien es media hermana de Stella. También estaba Tippi Hedren, quien es madre de Griffith y abuela de la novia.

Por los momentos no se ha informado cuáles fueron los otros famosos que asistieron, pues la lista de invitados era de entre 200 y 250 personas.

Antes de la boda hubo rumores de que Chris Martin, vocalista de Coldplay, asistiría y cantaría en la celebración, pero esta información fue desmentida. Hay que recordar que el cantante también fue parte de esta familia por un tiempo, pues estaba comprometido con Dakota Johnson.

Además de los familiares y amigos de los novios, a la boda también asistió la prensa e, incluso, Antonio Banderas conversó con ellos y expresó su alegría por el momento.

Ante la prensa, el actor español expresó su alegría y también dio algunos detalles sobre la relación de su hija con el empresario: “Ellos se conocen desde que tienen cuatro años y en el fondo es una relación muy larga, una relación de 25 años”.

Por ahora no se han compartido fotos oficiales en redes sociales, no se tiene claro cómo era el vestido y la decoración del sitio, lo que sí se puede saber es que el espacio que escogió la pareja fue ideal.

El edificio original que se ve en Abadía Retuerta LeDomaine fue hace años el Monasterio de Santa María de Retuerta, fundado en 1146. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931 y con el paso de los años se ha convertido en un complejo que combina bodega, hotel de lujo, spa y gastronomía de alto nivel.

