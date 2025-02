Antonio Banderas se siente afortunado de superar un infarto

Antonio Banderas abrió su corazón y compartió los detalles de la grave crisis de salud que vivió en 2017, cuando sufrió un infarto al corazón. Durante una entrevista en el programa ‘Cuarto Milenio’, conducido por Iker Jiménez, el actor español narró cómo fueron los momentos previos al ataque y cómo su pareja, Nicole Kimpel, fue clave para salvar su vida.

Banderas recordó que todo ocurrió mientras disfrutaba de unos días de relajación en su casa de campo en Londres. En un principio, el malestar que sintió lo atribuyó a un dolor muscular causado por el ejercicio.

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón?, y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo”, mencionó en la entrevista.

Desde aquel suceso, Antonio Banderas ha adoptado un enfoque más consciente sobre su salud. Reconoció que el infarto fue una llamada de atención que lo llevó a investigar y aprender más sobre las enfermedades cardiovasculares, así como a realizar cambios significativos en su estilo de vida.

“De repente ya me empiezo a sentir mal, siento un sudor frío y me faltaba el aire, una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10, la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”, detalló sobre aquel momento.

La experiencia de Antonio ha marcado un antes y un después en su vida persona y también ha inspirado a muchos a tomar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular. Su testimonio es un recordatorio de que, incluso las figuras más admiradas y exitosas, no están exentas de enfrentar desafíos de salud. El actor continúa su carrera con renovada energía y gratitud, demostrando que, con determinación y apoyo, es posible superar incluso los momentos más difíciles.

Sigue leyendo:

· A Antonio Banderas no le dolió demoler su mansión en Marbella

· Difunden fotos de la casa de Antonio Banderas en Marbella

· Antonio Banderas comparte emotiva foto con Dakota Johnson