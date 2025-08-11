Antonio Banderas asegura que no tiene intención de retirarse

El actor español Antonio Banderas cumplió 65 años el domingo pasado y aseguró en una entrevista que no tiene intenciones de jubilarse por el momento.

En una entrevista para el diario El País el protagonista de La máscara del Zorro aseguró que cuando era más joven pensaba que no podría seguir trabajando a sus 65 años. “Antes, con 65 años uno se jubila. Ahora no, es más tarde”, dijo el actor.

Antonio Banderas sufrió un infarto en 2017 y tras recuperarse de esa afección de salud el actor se mantiene activo, trabajando y haciendo actividades que le gustan. Según dijo, ha recibido el visto bueno de sus médicos para que haga todo lo que se le antoje.

“A lo mejor estoy haciendo cosas que no debería hacer. Pero los médicos no me dicen nada. Que estoy bien, que haga lo que quiera”, dijo el actor.

En la entrevista Banderas habló sobre su interés en la música e incluso dijo que compró un piano. “Creo que sería de esos que si se paran se mueren. Y trabajo en lo que me gusta, ha sido la suerte de mi vida”, aseguró.

Para celebrar su cumpleaños número 65 el intérprete compartió una foto en su cuenta de Instagram junto con una reflexión para sus seguidores.

“Hoy cumplo 65 años y me detengo un instante para dedicarle una sonrisa al camino recorrido, abandonarme agradecido a mi presente y, desafiando a las matemáticas y al paso del tiempo, felicitarme por seguir siendo joven.

Antonio Bandera ha estado comprometido con sus proyectos profesionales. Recientemente estuvo en Boston rodando la película biográfica sobre el legendario chef estadounidense Anthony Bourdain, titulada Tony, antes de trasladarse a las islas Canarias para trabajar en un thriller, Above and Below.

Sigue leyendo:

Demi Lovato y Joe Jonas se reencuentran en el escenario

‘Freakier Friday’ recauda $29 millones de dólares en su estreno

Jennifer López vive momento inesperado con un insecto en pleno concierto