Excongresista republicano George Santos agradece a Trump su salida de prisión

El excongresista republicano George Santos, cuya sentencia a siete años de cárcel fue conmutada el viernes por el presidente, Donald Trump, afirmó en redes sociales que conversó el sábado con el mandatario, al que agradeció por la segunda oportunidad que le había otorgado.

“Hoy tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré”, escribió en la red social X el excongresista, que fue condenado el pasado abril por fraude electrónico y robo de identidad agravado.

Santos, de 37 años, cumplía su condena en el Centro Correccional Federal de Fairton, Nueva Jersey, tras admitir haber engañado a donantes y usar identidades ajenas para financiar su campaña.

El excongresista alabó en su mensaje a Trump como “un gran líder”, y agradeció que le hubiera proporcionado una segunda oportunidad para regresar “como un hombre nuevo”.

Yesterday, I was given something I never thought I’d have again: a true second chance at life. A chance to grow, to change, and to walk a better path.



First and foremost, I want to thank our Lord and Savior, Jesus Christ, for never abandoning me. I’m far from perfect. I’ve made… — George Santos (@MrSantosNY) October 18, 2025

Santos fue representante por Nueva York entre 2023 y 2025, hasta que un tribunal federal de Nueva Jersey lo condenó a siete años de prisión.

Su sentencia fue conmutada por Trump, quien afirmó en su cuenta de Truth Social que Santos había sido “terriblemente maltratado en prisión” y sometido a un injustificado aislamiento.

El presidente republicano describió a Santos como alguien que suele ser “un poco pícaro, pero que hay muchos “pícaros” en el país y que no están obligados a pasar siete años en la cárcel.

George Santos was somewhat of a “rogue,” but there are many rogues throughout our Country that aren’t forced to serve seven years in prison. I started to think about George when the subject of Democrat Senator Richard “Da Nang Dick” Blumenthal came up again. As everyone… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 17, 2025

Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.

Sigue leyendo: