Hombre en Maryland gana lotería usando las edades de sus nietos

Un hombre de Essex, Maryland, llamado John Lang, logró ganar $50,000 en el sorteo Bonus Match 5 de la Lotería de Maryland gracias a una particular estrategia basada en las edades de sus nietos, informó la lotería estatal en un comunicado oficial el 14 de octubre de 2025.



Lang compró su boleto en Mace Liquors, ubicado en el condado de Baltimore, y explicó que su técnica consiste en usar diferentes variaciones de las edades de sus nietos. “Si un nieto cumple años, cambio su número por el nuevo”, detalló. Este método, aunque sencillo, le dio la suerte de coincidir con los cinco números ganadores.

La suerte toca la puerta en Essex

John Lang, jubilado y residente en una comunidad cercana a Baltimore, interrumpió su rutina habitual de juego durante un mes y decidió probar suerte nuevamente. Al día siguiente de comprar su boleto, regresó a la tienda para revisar los resultados y se llevó la gran sorpresa.

“Señor John, acaba de ganar 50,000 dólares”, le comunicaron los empleados, una frase que no olvidará. Lang planea ahorrar parte del dinero y destinar otra parte a mejorar su hogar.

Probabilidades y estrategias en la lotería Bonus Match 5

Las probabilidades de ganar el premio mayor con un boleto de un dólar en Bonus Match 5 son de aproximadamente 1 en 575,757, según la Lotería de Maryland. La selección de números personales, como fechas importantes o edades de familiares, es una práctica común entre jugadores que buscan dar significado a sus apuestas.

Otro ganador reciente en Maryland

Además de Lang, otro hombre del condado de St. Mary’s ganó $200,000 usando una combinación de números que vio en la matrícula de un camión mientras esperaba en un semáforo. Su premio llegó tras varias apuestas en sorteos de mediodía y nocturnos en agosto, reveló la lotería estatal.

Este ganador, próximo a jubilarse, expresó su alegría pero no planea grandes cambios tras recibir el dinero.

El impacto de los premios de lotería en Maryland

Según la Lotería de Maryland, tanto las estrategias personales como las elecciones al azar pueden resultar en ganadores. Las historias de personas que vinculan sus números con momentos especiales o señales del entorno son frecuentes y forman parte de la tradición de juego estatal.

Los premios significativos como los obtenidos por Lang y el segundo ganador tienen un impacto positivo inmediato, y aunque algunos prefieren mantener la privacidad, estos hechos motivan a muchos a seguir probando suerte.

