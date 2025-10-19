Resultado Lotería LEIDSA hoy: conoce los números ganadores del domingo, 19 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos cada día que otorgan a los participantes la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si estás interesado en participar en sus sorteos o solamente deseas estar informado de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo los resultados de hoy domingo, 19 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio ideal. Abajo, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del domingo 19 de octubre

Los números ganadores son: 16 99 43

SÚPER KINO TV | Números ganadores del domingo 19 de octubre

Los números ganadores son: 04 33 73 21 31 11 59 07 35 54 32 77 62 53 48 79 64 17 69 02

LOTTO POOL | Números ganadores del domingo 19 de octubre

Los números ganadores son: 05 11 12 28 31

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del domingo 19 de octubre

Los números ganadores son: 07 22 08

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, debes comprar un boleto en uno de los puntos de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que tendrás que escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que quieras.

Tras haber hecho la combinación de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un resguardo que has de proteger a conciencia. Al fin y al cabo, si ganas el premio, tu recibo será tu garantía para reclamarlo.

Para optar a premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para conseguir el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también reciben premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se realizan diariamente en distintos horarios. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se celebra a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más participantes de LEIDSA, que ofrece a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes escoger seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, ganarás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si aciertas cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra todos los días a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Así, ¡tus posibilidades de ganar no se reducen tanto a pesar de todo!¡Así que no te preocupes si no aciertas todos los números!

El Loto Pool consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para quienes hayan acertado cuatro números ganadores recibirán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números tendrán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

