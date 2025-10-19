Kamala Harris pide a los estadounidenses orar por la salud de Joe Biden

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, pidió a los estadounidenses a “decir una oración” por la salud del expresidente Joe Biden, quien atraviesa un tratamiento de radioterapia como parte de su lucha contra el cáncer de próstata con metástasis ósea.

En una entrevista con The Associated Press publicada este fin de semana, reveló que no ha podido hablar directamente con Biden en los últimos días, aunque mantiene contacto con él.

“Él y yo hemos estado jugando al teléfono descompuesto durante los últimos días”, bromeó. “Invitaría a todos a decir una oración, si eso es lo que hacen, por su bienestar y salud en este momento”, añadió.

Harris aseguró que el exmandatario, de 82 años, “estaba bien” la última vez que conversaron, hace un par de semanas, y destacó que Biden se encuentra “centrado en varias cosas: su biblioteca, su familia y, por supuesto, su salud”.

El mensaje de la exvicepresidenta llega días después de que la cadena NBC revelara que Biden inició una nueva fase de radioterapia como parte de un plan integral de tratamiento que se extenderá durante cinco semanas, combinado con terapia hormonal.

Según su portavoz, el expresidente continúa bajo supervisión médica y mantiene “buen ánimo”.

Biden, quien dejó la Casa Blanca en enero pasado, fue el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos. Durante su mandato, enfrentó repetidos cuestionamientos sobre su estado físico y mental, aunque su equipo médico aseguró a inicios de 2024 que estaba “apto para el servicio”.

Kamala Harris defendió a los demócratas frente el cierre del gobierno

En la misma entrevista, Harris —actual líder del Partido Demócrata— también abordó la crisis política provocada por el cierre del gobierno federal, que ya supera las dos semanas, y defendió la posición de su partido.

“Los demócratas están haciendo lo correcto al proteger la atención médica de los estadounidenses y no permitir recortes de impuestos a los más ricos a costa de los trabajadores”, afirmó.

Pese a su derrota electoral, Harris continúa recorriendo el país para promover su libro 107 días, en el que reflexiona sobre su fallida candidatura presidencial y su visión del futuro político de Estados Unidos.

