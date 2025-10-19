Louis Tomlinson habla sobre Liam Payne a un año de su muerte: “Es algo que nunca aceptaré”

El cantante Louis Tomlinson ofreció una sincera entrevista en la que habló sobre cómo afronta el duelo por el fallecimiento de su amigo y excompañero de One Direction, Liam Payne, quien murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires.

El repentino fallecimiento de Payne causó conmoción entre los fans de One Direction, una de las bandas más exitosas de la década de 2010. Sus compañeros de agrupación se mostraron impactados y profundamente tristes por la muerte de su amigo.

Tomlinson ahondó sobre este duelo en una entrevista con The Independent. El músico se refirió a cómo pensó que estaría más familiarizado con el duelo luego de que su hermana y su madre fallecieron hace unos años.

“Ingenuamente pensé que, a estas alturas, lamentablemente estaría un poco más familiarizado con el duelo que otras personas de mi edad. Pensé que eso podría significar algo, pero no fue así en absoluto”, declaró al medio.

Tomlinson aseguró que la muerte de Liam Payne es algo que “nunca aceptará”. El ex One Direction recordó las cualidades de Liam. “Liam siempre me entretenía. Si me aburría y quería reírme, él hacía ese papel”, dijo.

One Direction fue una popular banda británica que se formó en 2010 y se separó en 2016. Crédito: Jonathan Short | AP

Incluso reflexionó sobre la vez que Payne apareció para apoyarlo cuando fue juez en The X Factor y en el estreno de su documental de 2023, All of Those Voices. Tomlinson aseguró que su presencia en esos momentos importantes fueron una muestra de la calidad de persona que era Liam Payne.

“Esto no es para nada un comentario dirigido a los demás chicos, pero sé que si hubiera sido yo, me habría costado aceptar esa idea”, dijo Tomlinson. “Habría habido un sentimiento de inferioridad, porque eres el invitado. Pero en cualquier oportunidad que Liam tuviera, siempre estaba ahí para mí. Incluso si hubiera tenido dificultades, se puso en segundo plano y aun así apareció. Esos momentos son un testimonio de la verdad de quién era como persona”.

Aunque se especuló que tras la separación de One Direction los integrantes (Harry Styles, Zayn Malik, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson) habrían quedado enemistados. Sin embargo, Tomlinson dijo a The Independent que la muerte de Liam acercó a los ex integrantes de la agrupación.

“Los mejores amigos son aquellos con los que, cuando finalmente te encuentras, es como si no hubiera pasado el tiempo”, dijo, compartiendo que al grupo a veces le cuesta compaginar sus horarios. “También es increíble ver que a todos les va tan bien, cada uno por su lado”.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 luego de caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires. El cantautor británico estaba bajo los efectos del alcohol, antidepresivos y otras sustancias estupefacientes al momento de su muerte.

