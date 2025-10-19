Luto en la NFL: falleció Doug Martin, ex corredor de los Tampa Bay Buccaneers, a los 36 años

El ex corredor Doug Martin, quien brilló con los Tampa Bay Buccaneers en la NFL, falleció este fin de semana a los 36 años, según confirmó su familia en un comunicado.

“Es con gran tristeza informarles a todos que Doug Martin falleció el sábado por la mañana”, expresó su familia a través del periodista Greg Auman de Fox Sports. “La causa de la muerte no está confirmada actualmente. Por favor, respete nuestra privacidad en este momento”.

Seleccionado por los Buccaneers con el pick número 31 del Draft de 2012, Martin llegó a la liga tras una destacada etapa universitaria en Boise State, donde fue pieza clave del equipo que terminó invicto en 2009 y conquistó el Fiesta Bowl. Cerró su paso por el fútbol colegial con dos temporadas consecutivas de más de 1,200 yardas terrestres.

En la NFL, su temporada de novato fue espectacular: acumuló 1,454 yardas y 12 touchdowns, registros que marcaron su mejor año profesional. En 2015 volvió a superar las 1,400 yardas, lo que le valió una extensión de contrato con Tampa Bay. Sin embargo, su carrera se vio afectada por lesiones y una suspensión por violar la política de abuso de sustancias de la liga, lo que provocó su salida del equipo en 2017.

Martin disputó su última campaña con los Oakland Raiders en 2018, compartiendo el backfield con Marshawn Lynch, antes de retirarse del fútbol americano profesional.

Rest in peace to a Bronco legend. You will be missed.



📰 https://t.co/LpLaR9GJNn pic.twitter.com/4bLvZX5J9m — Boise State Football (@BroncoSportsFB) October 19, 2025

Durante sus siete temporadas en la NFL, acumuló 5,356 yardas y 32 touchdowns en 84 partidos, dejando una huella imborrable entre los fanáticos de los Buccaneers, quienes lo apodaban “The Muscle Hamster” por su fuerza y explosividad pese a su baja estatura.

Rest in peace, Doug Martin ♥️ pic.twitter.com/G6UZrp46RG — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 19, 2025

