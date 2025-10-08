NFL multa al dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, con $250,000 dólares por gesto obsceno a fans de New York Jets

Toda acción tiene una reacción, aunque en este caso fue una consecuencia. El pasado martes, la NFL anunció que impuso una multa económica de $250,000 dólares al propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, como castigo por realizar un gesto obsceno contra fans de New York Jets.

El pasado domingo, durante el encuentro que Dallas Cowboys ganó como visitante 22-37 a New York Jets en el MetLife Stadium de New Jersey, Jones regaló una imagen haciendo un gesto grosero desde el palco.

El empresario celebró con euforia una anotación de su equipo en los minutos finales y fue grabado por fans justo en el momento en el que mostraba el dedo del medio, un gesto insultante que coloquialmente se conoce como “peineta”.

Jerry Jones on @1053thefan on giving the middle finger during Sunday’s game in New Jersey: “That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show of hand. The intention was thumbs up.” pic.twitter.com/3QS6ZkD4B1 — Jon Machota (@jonmachota) October 7, 2025

Jerry Jones se disculpó

El revuelo mediático generó que Jones saliera al paso a pedir disculpas horas antes de que se hiciera oficial la sanción. Según sus palabras, nunca tuvo intención de ofender o burlarse de los seguidores rivales.

“Eso fue desafortunado. Eso fue una especie de intercambio con nuestros fans frente a nosotros”, dijo en conversación con la emisora 105.3 The Fan en Dallas.

“Había un enjambre de fanáticos de los Cowboys en el frente, no fanáticos de los Jets, fanáticos de los Cowboys. Todo el estadio estaba lleno de entusiasmo de los Cowboys”, justificó.

Posteriormente, Jones aclaró que no hubo ningún tipo de problema o diferencias con fans de New York Jets y recalcó que su gesto se debió a un impulso de emoción por la anotación de su equipo.

“Fue inadvertido de mi parte porque eso fue justo después de que hiciéramos nuestro último touchdown, y todos estábamos emocionados por ello. No hubo ningún problema antagónico ni nada por el estilo. Acabo de poner el espectáculo equivocado en la mano”, explicó.

“No estoy bromeando. Si quieres llamarlo accidental, puedes llamarlo accidental. Pero se enderezó bastante rápido. Tuve la oportunidad de mirarlo. Se enderezó bastante rápido, pero la intención era ‘pulgar hacia arriba’, y básicamente señalar a nuestros fans porque todo el mundo estaba saltando arriba y abajo emocionado”, reconoció.

#DallasCowboys Jerry Jones on @1053SS, @rjchoppy & @BobbyBeltTX on giving the middle finger during Jets game.



“That was unfortunate. There was a swarm of Cowboys fans out front. It was right after we made our last touchdown. I put up the wrong show on hand. The intention was👍" https://t.co/ag7QMcJYYc pic.twitter.com/92MoeZEqhf — 105.3 The FAN (@1053thefan) October 7, 2025

Jerry Jones se suma a la lista de sancionados por la NFL

No es la primera vez que la NFL multa a dueños de equipos por incidentes con aficionados. En 2024, el propietario de los Carolina Panthers, David Tepper, fue multado con $300,000 dólares por “comportamiento inaceptable” después de que lo atraparan en un video lanzando una bebida a fans de Jacksonville Jaguars.

El caso de Jones se parece más al antecedente de 2009 cuando el entonces propietario de los Tennessee Titans, Bud Adams, hizo un gesto obsceno mientras celebraba la victoria contra Buffalo Bills. También fue multado por $250,000 dólares.



Sigue leyendo:

· Propietario de Dallas Cowboys, Jerry Jones, se declara el fan “más grande” de Taylor Swift

· Escupitajo de Jalen Carter sobre Dak Prescott culminó en multa de más de $50,000 dólares [Video]

· Donald Trump opinó sobre el caso de Mark Sánchez: “Algo loco pasó”