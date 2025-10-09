Leyenda de la NFL, Eric Dickerson criticó elección de Bad Bunny para el Super Bowl: “Que se vaya a su país”

La elección de Bad Bunny para cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl sigue generando controversia. La leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama, Eric Dickerson, mostró su desacuerdo y criticó a la liga por esa decisión.

Dickerson, de 65 años, se fue lanza en ristre contra el artista puertorriqueño en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), durante una entrevista informal con un fotógrafo de la cadena TMZ el pasado martes 7 de octubre.

“Si a Bad Bunny no le gusta Estados Unidos, que se quede donde está. No venga aquí a cantar (…) no me sorprende que la NFL haga algo así”, dijo para posteriormente atribuir la decisión de la liga a una “afinidad por cosas políticas”.

El excorredor de Los Angeles Rams reconoció que desconocía el origen de Bad Bunny. Cuando se le notificó que era de Puerto Rico, lo invitó a “quedarse en su país”.

“Que se quede en Puerto Rico”, dijo Dickerson. “Si no le gusta Estados Unidos, que se quede allí”, expresó. El reportero le recordó al exjugador que Puerto Rico era un territorio de Estados Unidos, pero a Dickerson no pareció importarle.

“Lo sé, pero aun así, si no le gusta Estados Unidos, que no venga aquí a presentarse. Sé que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero no es Estados Unidos. Así lo veo. Así lo siento. Consiguen a estos artistas y dicen todas esas cosas polémicas sobre Estados Unidos, sobre cuánto odian a este país y todo eso. Si odias Estados Unidos, no vengas”, contesto.

La leyenda de los Rams continuó con los ataques y acusó a la NFL de corrupción y falta de empatía hacia los jugadores.

“La NFL es más corrupta que el gobierno, mucho más corrupta de lo que jamás será el gobierno de Estados Unidos”. No les importan los jugadores, ni me hagas empezar con eso”, opinó.

Recientemente, Bad Bunny reveló en una entrevista con i-D Magazine el 10 de septiembre que se estaba negando a realizar conciertos en Estados Unidos debido al clima antimigrante que reina en el país.

Luego de conocerse su elección para cantar en el Super Bowl, el puertorriqueño fue anfitrión de Saturday Night Live el fin de semana pasado y aprovechó su monólogo para responder con ironía a las críticas del movimiento MAGA, cuestionando su elección para el show del Super Bowl.

Eric Demetric Dickerson, fue uno de los corredores más icónicos en la historia de la NFL. Fue seleccionado en la segunda posición global por Los Angeles Rams en 1983, ese año lo eligieron novato de la temporada.

Jugó en esa franquicia hasta 1987 y pasó a formar parte de Indianapolis Colts hasta 1991. Al año siguiente firmó con Los Angeles Raiders y luego con Atlanta Falcons, equipo con el que se retiró en 1993 por una lesión de espalda.

En 1999 fue inducido al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. Nunca ganó un Super Bowl, pero consiguió cinco selecciones All-Pro, seis Pro Bowls, Jugador Ofensivo del Año (1986), Novato Ofensivo del Año (1983).



