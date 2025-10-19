Nicky Chávez recuerda cómo se sintió su familia cuando detuvieron a su hermano 

La creadora de contenido Nicky Chávez habló en el segmento El horno, del programa En Casa con Telemundo, de cómo se sintió cuando detuvieron a su hermano Julio César Chávez Jr., un momento bastante difícil, en especial para su papá.

La hija de Julio César Chávez contó a Carlos Adyan qué fue lo más difícil en esa oportunidad: “Personalmente ver sufrir a mi papá, creo que como hijos, a mí me toca ser la más chica de la casa, el ver cómo mi padre nos ha ayudado a salir de problemas es algo que a mí me ha hecho crecer y tener constantemente miedo al fracaso y equivocarme”.

También respondió a quienes la criticaron por haberse burlado de Aleska Génesis cuando estuvo presa en México, pues consideran que ella tuvo una situación similar con su hermano.

“Yo soy Nicole Chávez, yo me hago responsable de mis situaciones, a pesar de que mi hermano tuvo este problema, no soy yo, yo tengo este historial limpio, soy una persona educada, decente, nunca me he metido en un problema de la ley, pues bueno, ese saco no me quedaba a mí y me seguiré burlando de lo que yo quiera”, afirmó.

Nicky Chávez dijo también que el escándalo de su hermano no le hizo perder nada a su familia. “En situaciones así pierdes el miedo a qué más puede salir, qué más puede pasarnos y en esos momentos puedes ver realmente a quién puedes llamar amigo”.

La ahora presentadora de TV destacó la fortaleza de su familia y cómo después de cada golpe salen más fuertes para seguir superando adversidades.

La joven también fue preguntada acerca de cuál es su peor ex y sin tapujos respondió: “Te voy a platicar de uno que, estaba yo ahí, muy ilusionadita, era más grande que yo, le presento a una amiga y para no hacerles el cuento más largo, ahorita son esposos y tienen una bebé”.

Esta entrevista fue la oportunidad perfecta para que hablara de varias situaciones escandalosas y además dejara ver cómo sobrelleva los señalamientos de la gente.

