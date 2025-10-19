¿Quiénes recibirán su pago del Seguro Social el 22 de octubre de 2025?

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el calendario de pagos no se verá interrumpido a pesar del cierre del gobierno federal, llevando tranquilidad a millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos para cubrir sus gastos mensuales.



Para el mes de octubre de 2025, una de las fechas clave en el cronograma de la SSA es el miércoles 22 de octubre, día en el que se realizará el depósito correspondiente a un grupo importante de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por fallecimiento.

¿Quiénes reciben el pago del Seguro Social el 22 de octubre?

De acuerdo con el cronograma oficial de pagos del Seguro Social, este 22 de octubre recibirán su depósito las personas nacidas entre los días 21 y 31 de cualquier mes, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad del programa correspondiente.



La SSA realiza pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes, y esta fecha corresponde al cuarto miércoles, que es el último del mes con pagos regulares.

Tipos de beneficios del Seguro Social

Existen diferentes formas de calificar para recibir pagos mensuales del Seguro Social. Los principales programas activos incluyen:

Jubilación : Basado en el historial laboral del trabajador.

: Basado en el historial laboral del trabajador. Seguro por Incapacidad (SSDI) : Para personas que no pueden trabajar por una condición médica.

: Para personas que no pueden trabajar por una condición médica. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) : Para personas mayores, ciegas o con discapacidad con ingresos limitados.

: Para personas mayores, ciegas o con discapacidad con ingresos limitados. Beneficios para sobrevivientes: Para familiares de trabajadores fallecidos que cotizaron al Seguro Social.

¿Cuánto dinero se recibe en los pagos del Seguro Social?

Los montos varían según el tipo de beneficio y la situación personal de cada beneficiario:



Jubilación : El pago promedio es de $2,008.31 . El máximo puede llegar a $5,108 para quienes tuvieron altos ingresos y retrasaron el retiro hasta los 70 años.

: El pago promedio es de . El máximo puede llegar a para quienes tuvieron altos ingresos y retrasaron el retiro hasta los 70 años. SSDI y sobrevivientes : Los montos dependen del historial salarial del trabajador.

: Los montos dependen del historial salarial del trabajador. SSI: El pago promedio es de $717.84, ya que este programa está diseñado como complemento para personas con ingresos limitados.

SSA sigue operando con normalidad a pesar del cierre del gobierno

A diferencia de otros programas federales como SNAP, cuyos pagos en algunos estados están suspendidos temporalmente, la SSA continúa funcionando y garantizando el depósito mensual a sus beneficiarios. Esto se debe a que el Seguro Social cuenta con un presupuesto independiente y no está sujeto a las mismas restricciones fiscales del gobierno federal.

